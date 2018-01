Marchionne senza vie di mezzo | ' La nuova Ferrari sarà un mostro o spazzatura'

Può esistere una F1 senza la Ferrari? Le minacce di Marchionne non lasciano indifferenti… : Se qualcuno aveva pensato che le sue fossero state parole di buttate al vento o che non avessero un fondo di verità, Sergio Marchionne ha voluto ribadirle con forza, ed in maniera circostanziata: la Ferrari potrebbe davvero lasciare il mondo della Formula Uno. Sia ben chiaro, non c’è ancora nulla di ufficiale, anche perchè sono discorsi che diverrebbero reali solamente tra qualche stagione, ma il rischio c’è e non si tratta di una ...

Marchionne : "Sinistra senza identità. Renzi? Ha perso qualcosa" : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi , 'non so nemmeno se si ricandida', però 'mi sembra che Silvio Berlusconi si ripresenti'. In ogni caso Fca 'è totalmente filogovernativa e si allinea con ...