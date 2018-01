Mangiare capsule di detersivo | ultima pericolosa sfida social degli adolescenti

La nuova follia dei teenagers Usa : Mangiare capsule di detersivo : nuova follia dei teenagers Usa, l’ultima ‘prova di coraggio’ che corre sui social è a dir poco allarmante: bisogna mangiare le capsule del detersivo per lavatrici, il ‘Tide Pod Challenge’. La Consumer Product Safety Commission, afferma la Cbs, ha lanciato un appello ricordando che l’ingestione del detersivo contenuto può essere fatale. Solo quest’anno, riporta la American Association of Poison Control ...

