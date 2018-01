Maltrattava bambini in asilo | arrestata maestra a Susa

: RT @LaStampaTV: VIDEO | Ecco le immagini che hanno incastrato la maestra arrestata perché maltrattava i bambini - RealTimeNews__ : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ecco le immagini che hanno incastrato la maestra arrestata perché maltrattava i bambini - IzzoEdo : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ecco le immagini che hanno incastrato la maestra arrestata perché maltrattava i bambini - LaStampa : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ecco le immagini che hanno incastrato la maestra arrestata perché maltrattava i bambini - LaStampaTV : VIDEO | Ecco le immagini che hanno incastrato la maestra arrestata perché maltrattava i bambini… - quotidianopiem : La donna è stata arrestata per maltrattamenti nei confronti dei bambini -

(Di martedì 16 gennaio 2018) "Vi taglio in due come una mela". Unad'di 59 anni, abitante a, è statadai carabinieri per maltrattamenti nei confronti dei. Spinte, insulti e umiliazioni: sono diversi gli atteggiamenti assurdi che la donna acvrebbe tenuto nei confronti dei minori.L'allarme è statao dato grazie alla denuncia di una collaboratrice scolastica. I militari hanno così accertato che l'insegnante ha offeso, strattonato e colpito i piccoli, senza comunque procurare loro lesioni. Gli episodi incriminati sono avvenuti tra ottobre e dicembre 2017 in una scuola materna di. Le indagini sono coordinate dal pm Mario Bendoni della Procura di Torino.Un video divulgato dai carabinieri di Torino incastra la donna. Le immagini mostrano alcuni degli episodi di maltrattamenti nei confronti dei piccoli: "Guardami negli occhi, non fare la ...