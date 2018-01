Maltempo Venti forti e poi freddo artico sull' Italia | temperature giù di 4 6°

Maltempo - allerta in Corsica : forti venti in arrivo - pericolosi come Eleanor : allerta arancione in Corsica dalle 10 di martedì per vento forte. “Una tempesta di rara forza e ampiezza, che si avvicina all’episodio del 3 e 4 gennaio 2018 durante il passaggio della tempesta Eleanor in Corsica”, è atteso martedì sull’isola, indica Mètèo-France in una dichiarazione. Eleanor è stata la quarta tempesta ad aver toccato Francia e Corsica dall’inizio di dicembre, dopo Ana, Bruno e Carmen. Queste ...

Maltempo - Protezione civile : in arrivo forti venti sulla penisola. Nevicate e colata artica : In arrivo forti venti sulla penisola : il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione per rischio ...

Maltempo - Protezione civile : in arrivo forti venti sulla penisola : Roma, 15 gen. (askanews) In arrivo forti venti sulla penisola: il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando, in particolare, allerta arancione ...

Maltempo - inizio 2018 da record in Piemonte : venti a 200 km/h sul Gran Paradiso - 2 metri di neve a Sestriere - caldo record a Torino e 464mm di pioggia in 4 giorni sulle Alpi : Dal vento a 200km/h sulle cime del parco del Gran Paradiso ai 464mm di pioggia in 4 giorni, poco sotto i 1.200 metri di altitudine, dal record di temperature a Torino agli oltre 2 metri di neve sopra i 1.500. Il dossier di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) riassume e documenta le tante anomalie del tempo che hanno caratterizzato i primissimi giorni del 2018 con scenari inediti per l’inverno. Nella prima decade di gennaio, la ...

Previsioni meteo : prossima settimana ancora Maltempo e venti forti. Clima sempre piu' freddo a lungo termine : L'Italia continuerà a vivere una fase meteorologica altamente dinamica, con una serie di perturbazioni in rotta verso la nostra penisola nei prossimi giorni. Nel week end il tempo concederà una...

Maltempo - frana a Ventimiglia : Aurelia bloccata - l’Anas sul posto : La strada statale Aurelia è bloccata a Ventimiglia, nell’imperiese, per uno smottamento che ha provocato la caduta di pietre e materiale terroso dalla collina soprastante sulla carreggiata sottostante. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 16.30 tra via Gallardi e corso Francia, all’altezza del chilometro 689,700.Sul posto vigili del fuoco e tecnici di Anas. Il tratto di strada rimarrà chiuso fino a domani per pericolo di ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti venti di scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...

Maltempo Veneto : una trentina di interventi in montagna - scuola allagata : Il Maltempo ed i danni conseguenti stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona del Feltrino, per le forti piogge cadute: circa una trentina gli interventi effettuati finora. Segnalati disagi alla circolazione stradale per piccoli smottamenti lungo la SP1bis Via Madonna del Piave a Quero e la SP3 a Gosaldo. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno allagato anche la scuola per l’infanzia di ...

Maltempo - ancora interventi dei vigili del fuoco a Catanzaro : abbattuto albero pericolante : Prosegue l'attività di intervento delle squadre dei vigili del fuoco dovuta al Maltempo nella provincia di Catanzaro. Il forte vento di questa notte, ha divelto le guaine di copertura di alcuni tetti, ...

Maltempo Catanzaro - forte vento : numerosi interventi dei Vigili del Fuoco : Prosegue l’attività di intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco dovuta al Maltempo nella provincia di Catanzaro. Il forte vento di questa notte, ha divelto le guaine di copertura di alcuni tetti, alberi, pali illuminazione pubblica, cartelloni pubblicitari e pali di telecomunicazioni. Intervento di soccorso tecnico urgente svolto dai Vigili del Fuoco, per rimuovere le situazioni di imminente pericolo a salvaguardia della incolumità ...

Maltempo Sicilia : 50 interventi dei vigili del fuoco a Palermo e provincia : A causa delle forti raffiche di vento che stanno soffiando a Palermo e in provincia, sono ormai una cinquantina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco: si segnala ad esempio la caduta di cornicioni in via Dante, nei quartieri Sperone e Brancaccio. interventi anche in via Papa Sergio, a Pallavicino, e in via Duca della Verdura. Decine i cartelloni pubblicitari divelti in via Casalini, via Perpignano. Numerosi gli alberi abbattuti dal ...

Maltempo - vento forte nel Bolognese : interventi dei Vigili del Fuoco : Sono stati piu’ di una trentina, nel pomeriggio, gli interventi dei Vigili del Fuoco per problemi causati dal forte vento che ha soffiato nelle zone appenniniche del Bolognese. A Porretta alcune squadre hanno dovuto mettere in sicurezza il tetto di un edificio, poco lontano dalle vecchie terme, dove il cornicione e alcune tegole erano pericolanti. A Borgo Tossignano, le raffiche hanno fatto cadere la tettoia di una palazzina, senza causare ...

Maltempo : centro-nord - ancora forti venti : (ANSA) - ROMA, 3 GEN - Nuovo allerta meteo del Dipartimento della protezione civile che prevede, dal tardo pomeriggio di oggi, venti di burrasca nord-occidentali sulla Toscana, in estensione dalle ore ...

