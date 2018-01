Maltempo | il vento fa paura | l' allerta della Protezione Civile e arriva la neve anche in

Maltempo - violentissimo temporale su Messina : spaventosa tempesta di fulmini e grandinata sulla litoranea - spiagge imbiancate [GALLERY] : 1/16 ...

Maltempo e vento forte : nave si incaglia nel porto di Casamicciola : A causa di forti raffiche di vento da sud, una nave merci si è incagliata all’uscita del porto di Casamicciola: durante la manovra il “Giuseppina Prima” della compagnia di navigazione Traspemar si è parzialmente incagliato sul fondale sabbioso a ridosso del molo di sopraflutto. A bordo si trovavano l’equipaggio e alcuni trasportatori. L’unita è ora in sicurezza e ormeggiata con dei cavi. Sono in corso le operazioni ...

Maltempo Piemonte : pioggia e vento forte nella notte - danni nel Canavese : danni in diversi Comuni e decine di chiamate al 115: un temporale con vento forte ha investito nella notte il Canavese. Numerosi gli alberi crollati nella zona di Ivrea, un capannone è stato scoperchiato a Quincinetto. Il vento ha provocato danni alla sede della Smat e della Croce Rossa a Castellamonte. Per gestire eventuali emergenze i Comuni di Locana e Sparone, in valle Orco hanno aperto i centri operativi comunali. L'articolo Maltempo ...

Maltempo Palermo : vento forte - disagi e collegamenti marittimi in tilt : disagi a Palermo e provincia per il forte vento che da ieri sferza la città: si segnalano cartelloni pubblicitari divelti e alberi pericolanti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati durante la notte soprattutto in provincia. A Palermo, il forte vento ha alimentato un grosso incendio nei pressi dell’autostrada. Anche i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori sono stati sospesi. Ieri sera è rimasta ferma in ...

Allerta Meteo Liguria/ Maltempo previsioni : temporali in arrivo - vento forte e rischio mareggiate : Allerta Meteo Liguria, Maltempo, previsioni: c'è il rischio di forti temporali su tutto il versante Ponente della regione.

Maltempo in arrivo - stato di attenzione per l'Alpone e per il vento forte : Delitto di Valeggio, svolta nelle indagini: due cittadini albanesi fermati 3 Il compagno e suo nipote fermati per l'efferato omicidio di Khadija Benecheikh 4 Violento schianto a San Bonifacio: due ...

Maltempo : in arrivo neve - piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

"È stato il momento più spaventoso della mia vita". "Non eravamo sicuri di farcela". La crociera del terrore e il Maltempo : "È stato il momento più spaventoso della mia vita". La crociera di lusso della Norwegian Breakaway si è trasformata in un incubo per migliaia di persone. E i commenti alla CBS la dicono lunga. La nave è salpata dalle Bahamas proprio durante la tempesta che ha colpito la costa orientale degli Stati Uniti."L'acqua cominciava a filtrare attraverso i soffitti e ad allagare il ponte - hanno raccontato - un'ondata di panico ...

Maltempo : previsto forte vento in Lombardia : Dalla mezzanotte sono previsti forti venti in Lombardia in particolare nelle zone di pianura, Milano inclusa, e dell’Appennino per una perturbazione in arrivo dalla Spagna, con possibili picchi fino a 55 chilometri all’ora. L’assessore alla Sicurezza della Regione, Simona Bordonali, ha spiegato che dalla mattina di domani sono attesi venti fra i 20 e i 30 km orari in provincia di Brescia e Mantova, mentre nel tardo pomeriggio ...

Meteo : domenica di Maltempo sull'Italia. Vento e mite al centro-sud - allerta meteo al nord : Ecco la perturbazione atlantica sull'Italia. Molte nubi ovunque, rischio nubifragi sul nord-ovest. Temperature in aumento! Una domenica di maltempo sull'Italia a causa dell'ingresso dell'ennesima...

Maltempo Calabria - ancora vento nel Reggino : quattro i comuni più colpiti : Prosegue l’attivita’ di coordinamento della Prefettura di Reggio Calabria che nella mattinata di oggi ha attivato l’Unita’ di crisi per fronteggiare le criticita’ derivanti dai venti di particolare intensita’, che hanno interessato soprattutto il lato jonico della provincia, anche a livello collinare. I comuni maggiormente colpiti sono stati Palizzi, Brancaleone, Bova Marina e Bianco. In particolare, sul ...

Maltempo - forte vento a Catania : danni e disagi - numerosi utenti senza elettricità [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - Cervinia isolata per la neve - forte vento al Sud. Ma per l'Epifania una specie di primavera : Rischio valanghe in Valle d'Aosta mentre in Sicilia la circolazione è stata interrotta sulla Catania-Messica per gli alberi caduti. Temperature sopra la media...

Maltempo Sicilia - forte vento nel Catanese : danni e pali abbattuti - chiusi parchi e cimiteri : Maltempo e forte vento oggi in Sicilia, in particolare nel Catanese dove si sono registrati ingenti danni. Ad Acireale (Catania) sono stati abbattuti quattro pali dell’illuminazione pubblica: in corso Italia, in piazza Francesco Patane’ e nelle frazioni di Pennisi e Capo Mulini. In quest’ultima frazione e’ anche caduto un grosso albero. Lo rende noto un comunicato dell’Ufficio Stampa del Comune, aggiungendo che le ...