Maltempo | disagi nei collegamenti marittimi con le Isole Eolie

Forte Maltempo al Sud - disagi e allagamenti in Puglia ma continua il caldo anomalo in tutt’Italia [DATI] : E’ tornato il maltempo al Sud Italia nelle scorse ore: è stato un Mercoledì 10 Gennaio di forti piogge e temporali in tutto il meridione, soprattutto in Puglia con violenti nubifragi nel pomeriggio sul Salento dove ci sono stati disagi per gli allagamenti in modo particolare nella zona di Taurisano. I temporali hanno risalito tutta la fascia jonica, dalla Sicilia meridionale in mattinata alla Calabria dove però le precipitazioni più ...

Maltempo - ferrovia riaperta : disagi per Intercity e Thello : La linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e’ stata riaperta in modo parziale in tarda serata e la circolazione e’ ripresa gradualmente tra Pietra Ligure e Albenga dopo che a causa di un nubifragio e’ saltato un impianto elettrico a Loano. Il blocco della circolazione ha coinvolto diversi treni locali eJinternazionali, compresi alcuni Intercity e un Thello che collega Milano alla Francia. Ci sono stati ritardi, cancellazioni e ...

Freddo e Maltempo in Spagna : forti nevicate e disagi vicino Madrid : Freddo e maltempo sulla Spagna, nevica sino in collina nei settori centrali. Neve e disagi in autostrada verso Madrid. La vasta saccatura nord atlantica giunta nel Mediterraneo centro-occidentale...

Maltempo Valle d’Aosta : strade chiuse e disagi : La Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta rende noto che, a causa della nuova ondata di Maltempo che interessa il territorio regionale, sono chiuse le seguenti strade: Valsavarenche – SR 23 Chiusa dalle 18.30 del 7 gennaio dalla frazione Eaux-Rousses alla frazione Pont per pericolo valanghe con ordinanza. Rhêmes-Saint-Georges – SR 24 Chiusa l’8 gennaio dalla frazione Proussaz per pericolo valanghe con ordinanza n ...

Maltempo Palermo : vento forte - disagi e collegamenti marittimi in tilt : disagi a Palermo e provincia per il forte vento che da ieri sferza la città: si segnalano cartelloni pubblicitari divelti e alberi pericolanti. Decine le chiamate ai vigili del fuoco impegnati durante la notte soprattutto in provincia. A Palermo, il forte vento ha alimentato un grosso incendio nei pressi dell’autostrada. Anche i collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori sono stati sospesi. Ieri sera è rimasta ferma in ...

Maltempo - forte vento a Catania : danni e disagi - numerosi utenti senza elettricità [FOTO] : 1/6 ...

Maltempo - alberi sui binari : ancora disagi in Calabria : A causa del Maltempo in Calabria, si segnala una nuova interruzione, verificatasi stamani, dalle 10:20 alle 11:10 sulla linea ferroviaria ionica a causa della caduta di un albero. L’incidente si è verificato tra Bianco e Ferruzzano ed è stato il terzo della mattinata. L'articolo Maltempo, alberi sui binari: ancora disagi in Calabria sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - fortissimo vento su tutta Calabria causa disagi : Diverse squadre dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, sono state impegnate nelle notti del 3 e 4 gennaio, in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Le richieste provenienti ...

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo Calabria : danni e disagi per pioggia e vento forte - neve sui rilievi : Il 2018 inizia col Maltempo in Calabria, investita da pioggia, vento e anche nevicate: squadre dei Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono al lavoro da questa notte in diversi interventi dovuti alle condizioni meteo avverse. Numerosi gli alberi e cartelloni pubblicitari divelti dal vento, i tetti danneggiati e le segnalazioni di infiltrazioni d’acqua. Una squadra del distaccamento di Sellia Marina e’ intervenuta ...

Maltempo Sicilia : forti raffiche di vento a Palermo - disagi : forti raffiche di vento a Palermo: si segnala il crollo di un albero in viale dei Pioppi, in zona Mondello. Sul posto vigili del fuoco e Polizia Municipale. L'articolo Maltempo Sicilia: forti raffiche di vento a Palermo, disagi sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : disagi nei collegamenti per Eolie ed Egadi : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche le partenze delle 6,30 della motonave Bridge e delle 7 della nave veloce Isola di Stromboli da Milazzo per le Eolie sono state annullate“. Per il medesimo motivo sono state sospese anche le corse delle 6,30 e 7 delle motonavi Caronte e Vesta da Trapani per le Egadi. L'articolo Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti per Eolie ed ...

Maltempo - pioggia e neve portano disagi in tutta Italia : Il Maltempo non ha dato tregua ai disagi in queste ultime ore. In Trentino sono caduti fino a 80 centimetri di neve e la viabilità, benché generalmente buona, diventa problematica mano a mano che ci si avvicina ai passi del Pordoi e del Sella. A Madonna di Campiglio qualche problema sulle strade e a Cortina d’Ampezzo i disagi si fanno più imponenti a causa della neve caduta durante le ultime 24 ore che hanno dato lavoro ai vigili del fuoco ...

Maltempo - disagi in Sardegna per il forte vento : cade un cavo - chiusure sulla ss196 : Anas in una nota comunica che la strada statale 196 ‘Di Villacidro’ è provvisoriamente chiusa al km 24,900, in territorio comunale di Villacidro, per la presenza di un cavo sulla carreggiata caduto a causa del forte vento. Il personale dell’Anas è già sul posto per la gestione della viabilità, con deviazioni al km 22 e al km 27, mentre si è in attesa dell’arrivo della squadra di manutenzione della rete telefonica per il ripristino ...