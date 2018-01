Maltempo | annullata la partenza del traghetto Trapani Pantelleria delle 23

Imperiapost L'informazione libera della tua città Maltempo. ANNULLATA L'ALLERTA METEO ARANCIONE - È POLEMICA. CHIAPPORI : 'È L'ULTIMA VOLTA CHE ... : Credo che i tecnici dell 'Arpal prendano le proprie decisioni in scienza e coscienza' . ' Ho emesso l'ordinanza di chiusura anticipata delle scuole solo pochi minuti fa, tutto questo è paradossale. ...

Maltempo - Siremar : annullata la corsa Milazzo-Eolie : Ancora disagi nei collegamenti marittimi tra la Sicilia e le sue isole minori. A causa del Maltempo, infatti, la partenza delle 21 della motonave Bridge in servizio sulla tratta Milazzo-Eolie è stata annullata. Lo rende noto la Siremar.

Maltempo : annullata la corsa Trapani-Egadi : E' stata annullata per il Maltempo la corsa della nave Siremar da Trapani per le Egadi. Lo rende noto Siremar.

Maltempo : annullata corsa da Milazzo per le Eolie e Napoli : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa delle avverse condizioni meteo la corsa prevista per le 13:50 della motonave Paolo Veronese da Milazzo per le Eolie e Napoli è stata annullata.

Maltempo - Siremar : annullata la corsa Porto Empedocle-Pelagie : A causa del protrarsi delle avverse condizioni atmosferiche la motonave Sansovino non effettuera' la corsa delle 23 sulla linea Porto Empedocle-Pelagie. Lo rende noto la compagnia di navigazione Siremar.

Maltempo Sicilia : sospesa per la corsa Trapani-Egadi - annullata anche la Milazzo-Eolie : Siremar rende noto che a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche la motonave Vesta e la nave veloce Isola di Stromboli non hanno effettuato le corse delle 7 da Trapani per le Egadi e da Milazzo per le Eolie.

Maltempo : annullata corsa della nave Trapani-Egadi : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che a causa del Maltempo è stata annullata la corsa della motonave Vesta, in programma alle 15:50, da Trapani per le Egadi.

Sci alpino - discesa libera Lake Louise 2017 : annullata per Maltempo la prima prova : La prima prova della discesa libera di Lake Louise è stata cancellata per maltempo. La fitta nevicata della notte ha portato gli organizzatori ad annullare la prova, non c'era stata la possibilità di pulire il tracciato in modo adeguato. Il primo test ufficiale sarà dunque quello di domani e saranno nove gli azzurri al cancelletto di partenza: Dominik Paris, Peter Fill, Christof Innerhofer, Emanuele Buzzi, Werner Heel, Matteo Marsaglia, ...

Annullata Italia-Ungheria U19 per il Maltempo : Annullata per maltempo l'amichevole di calcio tra le nazionali Under 19 di Italia e Ungheria, in programma oggi alle 14.30 allo stadio Appiani di Padova . L'abbondante pioggia caduta in città dalla ...