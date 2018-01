Mai trattenere o bloccare uno starnuto | ecco cos’è accaduto ad un 34enne

: RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. - quale585 : RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. - _Titty : RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. - GiadaOrlando : RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. - andreamauroli : RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. - monyTigra : RT @J0hnnyBl4ke85: Non capirò mai il perchè del volere trattenere chi non vuole restare. -

(Di martedì 16 gennaio 2018) “Fermare unobloccando le narici e la bocca è una condotta pericolosa e dovrebbe essere evitata“: un gruppo di medici dello University Hospital of Leicester, nel Regno Unito, ha documentato un raro e insolito caso in uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Case Reports. Soffocare unostringendo il naso e chiudendo la bocca può causare gravi danni: unha subito la rottura della gola mentre cercava di fermare unomolto forte. Non avendo via di sfogo, loha creato pressione tale da lacerare i tessuti molli. L’uomo ha dichiarato di avere avvertito una sorta di “esplosione” nel collo e ha subito iniziato a provare dolore e difficoltà a deglutire e parlare. In ospedale i medici hanno osservato che le aree intorno alla gola e al collo erano gonfie e indolenzite: da una radiografia è emerso che l’aria fuoriusciva ...