L' ultimo sms di Ciro | ' Ho sparato a Ivano'

Imprenditore nascosto in Messico - l'ultimo sms alla sorella : 'Portatemi via o qui mi ammazzano' : 'Ora sono nascosto, non ho documenti. Datemi una mano, portatemi in Italia prima che mi ammazzino qui '. È l'ultimo di una lunga serie di messaggi e video inviati dal Messico alla sorella , in Italia, ...

Papà lo cerca per la scuola - figlio 19enne s'impicca in garage. L'ultimo sms : 'Scusate' : Tragedia la scorsa notte in una abitazione di Montecassiano. Uno studente di 19 anni, che frequenta un istituto tecnico dell'entroterra, è sceso nel garage dell'abitazione e si è tolto la vita ...

Il papà lo cerca per portarlo a scuola - il figlio 19enne si impicca in garage. L'ultimo sms : "Scusatemi" Foto : Tragedia la scorsa notte in una abitazione di Montecassiano. Uno studente di 19 anni, che frequenta un istituto tecnico dell'entroterra, è sceso nel garage dell'abitazione e si...