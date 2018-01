Lotta incendi boschivi | Mazzocca incontra le associazioni che vogliono chiudere la caccia

“Carta per la Lotta agli incendi boschivi” : domani la riunione delle associazioni firmatarie : Il Sottosegretario d’Abruzzo Mario Mazzocca incontrerà domani, mercoledì 17 gennaio ore 16.30 a Pescara, le associazioni firmatarie della “Carta per la lotta agli incendi boschivi”. La riunione prevista per domani è stata prontamente organizzata dal Sottosegretario Mazzocca allo scopo di affrontare i punti cardine del documento, incentrato sull’importanza della prevenzione, gestione dell’emergenza, restauro e manutenzione allo scopo ...

Presentata ufficialmente la “Carta per la Lotta agli incendi boschivi nella Regione Abruzzo” : Venti associazioni dettano le regole su prevenzione, emergenza e restauro Tra i punti qualificanti: la preparazione delle squadre e dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento, il divieto totale di caccia per due anni in Abruzzo, l’istituzione di una Procura speciale e l’inserimento del tema nel Piano di adattamento ai cambiamenti climatici Dopo i roghi della scorsa terribile estate le 20 Associazioni firmatarie del presente documento, insieme ...

Continua la Lotta agli incendi in California : evacuata la contea di Santa Barbara : Gli incendi da giorni stanno devastando la California: nelle scorse ore le autorità locali hanno deciso l’evacuazione della contea di Santa Barbara. Il “Thomas Fire” sta minacciando l’area e ha già distrutto 105.000 ettari di terreno, devastando 1.000 strutture con danni per oltre 100 milioni di dollari dallo scorso 4 dicembre, secondo i dati diffusidelle autorità Californiane. Secondo i vigili del fuoco le condizioni del ...

Sicilia : assessore Cordaro - priorità mappatura abusivismo e fLotta antincendio : Palermo, 6 dic. (Adnkronos) - L’antincendio, ma anche l’abusivismo. Ecco i primi temi su cui è al lavoro il neo assessore al Territorio e Ambiente della Giunta Musumeci, Toto Cordaro. "Per quanto riguarda l’abusivismo - ha spiegato - stiamo facendo una mappatura complessiva. Voglio instaurare un rap

Incendi - Lotta ai roghi boschivi : lavoro di squadra in Toscana e Piemonte : Un lavoro di squadra tra gli operatori antIncendi boschivi (Aib) di due regioni tra le piu’ boscate d’Italia per migliorare le tecniche di attacco al fuoco. Le organizzazioni regionali antIncendi boschivi di Toscana e Piemonte sono impegnate in un confronto tecnico/operativo sui principali Incendi del 2017, in occasione del primo incontro di cooperazione Aib, in programma domani, 23 novembre e venerdi’ 24 novembre al Centro di ...

Incendio in vetreria ad Altare : vigili del fuoco Lottano con le fiamme per tutta la notte : Una squadra di vigili del fuoco di Savona e una proveniente dalla stazione di Cairo Montenotte sono intervenute, dalla tarda serata di ieri fino alle 3 di notte circa, per spegnere un Incendio ...

Incendiato il portone del circolo Pd di Ostia. Atto intimidatorio a 2 giorni dal balLottaggio : A darne notizia su Twitter e' il senatore dem Stefano Esposito, che e' stato gia' commissario del partito sul litorale romano