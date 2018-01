Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA È SUCCESSO LUNEDÌ Verdi-Napoli, si va verso il no . La decisione finale dell'attaccante arriverà in mattinata ma sembra orientato a restare al Bologna. De Laurentiis lavora alle alternative: ...

Calciomercato Juventus - Emre Can : 'Non ho firmato nulla - parlo anche con il LIVErpool' : In campo è stato protagonista della bella vittoria del suo Liverpool sul Manchester City, ma Emre Can fa parlare di sé (da tempo) anche in ottica mercato. Il centrocampista tedesco classe '94, com'è ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA : l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE di Calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali. In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 15 gennaio in DIRETTA : ufficiale Lisandro Lopez all’Inter! Nainggolan verso la Cina? L’ANSA dice no - ma la Roma sconfessa l’agenzia di stampa : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di lunedì 15 gennaio. Ci attende un’altra giornata di novità, trattative ed acquisti. Il Napoli è in dirittura d’arrivo per Verdi dal Bologna mentre il Bologna sembra aver raggiunto l’accordo con Riccardo Orsolini dell’Atalanta. Manca solo il “Si” della società orobica. Prosegue l’interesse della ...

Suso via dal Milan?/ Calciomercato gennaio - LIVErpool respinto : “Io voglio restare qui - per ora” : Suso via dal Milan? Calciomercato gennaio, Liverpool respinto: “Io voglio restare qui, per ora”. Le ultime notizie sul futuro del calciatore spagnolo, gli aggiornamenti(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:13:00 GMT)

Calciomercato : tutte le trattative di oggi LIVE : ECCO COSA E' SUCCESSO DOMENICA La giornata di domenica ha visto protagonista Lisandro Lopez che è arrivato a Milano e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche per ratificare l'accordo che l'Inter ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo ... : E' l'ultima Coppa del Mondo che potrebbe giocare, vuole avere continuità e penso che è normale cambiare squadra". 16.28 PALERMO Per Tuttomercatoweb i siciliani avrebbero contattato per la prima volta ...

