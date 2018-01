LIVE Australian Open 2018 | tutti i risultati di martedì 16 gennaio | tabellone maschile È

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di martedì 16 gennaio : tabellone femminile. Tocca a Camila Giorgi! Parata di stelle con Halep - Pliskova - Kerber - Sharapova - Muguruza : risultati SECONDA GIORNATA Australian Open 2018 – SINGOLARE FEMMINILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna V. Cepeda Royg vs [6] Ka. Pliskova [1] S. Halep vs [WC] D. Aiava Sessione notturna – ore 9.00 italiane [18] A. Barty vs A. Sabalenka Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna C. Witthoeft vs [8] C. Garcia T. Maria vs M. Sharapova Sessione notturna – ore 9.00 italiane [3] G. Muguruza vs [WC] ...

LIVE Tennis - Australian Open 2018 in DIRETTA : prima giornata (15 gennaio). Nadal passeggia - ok Tsonga. Out Caruso - Schiavone e Lorenzi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Australian Open 2018. A Melbourne si darà inizio alle danze e sarà Rafael Nadal, n.1 del ranking ATP, la vedette del day-1 Lo spagnolo esordirà nella Rod Laver Arena contro il dominicano Estrella Burgos (n.79 del ranking) e non dovrebbero esserci problemi. Per Rafa, dunque, sembrerebbe un match facile ma si sa che nel primo turno di un Major non ci si possono permettere ...

Australian Open - italiani : bene Seppi - k.o. Lorenzi e Schiavone. LIVE : Caruso-Jaziri : TENNIS I risultati in diretta Con i due alfieri azzurri Andreas Seppi e Francesca Schiavone subito in campo, è iniziata nella nottata italiana la 106ª edizione dell'Open d'Australia, primo Slam della ...

Australian Open - subito fuori Venus e la Stephens. LIVE : Nadal-Estrella Burgos : TENNIS I risultati in diretta Ci sono già vittime illustri, dopo i primi incontri della notte, nella prima giornata dell'Open d'Australia (edizione n°106 di un torneo che festeggia i 200 Slam dell'Era ...

