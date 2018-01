L' Italia c' era al più importante summit biotech dell' anno E ha vinto la sua scommessa

La polemica tra Bruxelles e M5S-Lega non avrà effetti sul voto Italiano. Tre sondaggisti a Huffpost : 'Non sposterà l'orientamento degli ... : C'è poi una motivazione legata ai destinatari dei messaggi che sono arrivati da Bruxelles: 'Solo il 10% degli italiani segue la politica e i tg, una percentuale molto bassa che corrisponde a un ...

La polemica tra Bruxelles e M5S-Lega non avrà effetti sul voto Italiano. Tre sondaggisti a Huffpost : "Non sposterà l'orientamento degli elettori" : Effetto nullo. Nonostante l'affondo, durato una giornata intera, dei rappresentanti di punta delle istituzioni europee nei confronti di Lega e Movimento 5 Stelle, i movimenti populisti non subiranno nessun contraccolpo in termini di voti. E allo stesso tempo i partiti filo-europei, accarezzati da Bruxelles, non avranno alcun vantaggio. Ne sono convinti alcuni dei principali sondaggisti italiani che, contattati da Huffpost, delineano l'immagine ...

L'Italia all'Osce. Speranze e prospettive per il futuro del Caucaso : La notizia che L'Italia ha assunto, per il 2018, la Presidenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa è passata praticamente sotto silenzio sui nostri media, soffocata dall'...

La partita che giocherà l'Europa nelle elezioni Italiane : Indicato dal governo francese a Jean Claude Juncker come commissario all'economia, ha proposto una dottrina meno rigorista rispetto all'asse del nord-est europeo, favorendo politiche di crescita e ...

Maltempo. Venti forti e poi freddo artico sull'Italia : temperature giù di 4/6° : Circolazione difficoltosa nel frusinate a causa della neve. Sulla strada di Campocatino - nel frusinate - sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale

Come sta cambiando la politica estera Italiana : E che quello che ai tempi di Gheddafi era per noi un caposaldo e un ingresso robusto nell'economia nord-africana, rimane un'incognita e un'insidia. Essere ambiziosi, oggi, significa in primo luogo ...

Wolfman - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Wolfman è il film in onda stasera in tv giovedì 18 gennaio 2018 in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:30. Si tratta di una pellicola di genere horror del 2010 diretta da Joe Johnston, con Benicio Del Toro e Emily Blunt. La trama racconta di un uomo americano che, dopo il suo ritorno nelle sue terre ancestrali, viene morso e poi maledetto da un licantropo. Di seguito ecco la trama, il trailer e qualche curiosità del ...

Thor - film stasera in tv su Italia 1 : trama e curiosità : Thor è il film in onda stasera in tv giovedì 18 gennaio 2018 in prima serata su Italia 1. Diretta da Kenneth Branagh, la pellicola ha come protagonisti Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins e Tom Hiddleston. Dopo aver riacceso antichi conflitti, il guerriero arrogante Thor viene mandato per punizione sulla Terra. Di seguito ecco la trama, il trailer e qualche curiosità. SCOPRI GLI ALTRI film E PROGRAMMI ...

Harry Potter e la pietra filosofale stasera in tv su Italia1 - il primo episodio della fortunatissima serie di Harry Potter : Va in onda stasera 16 gennaio, su Italia1 , il film campione d'incasso Harry Potter e la pietra filosofale , primo adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo della scrittrice brittanica J.K ...

'Difendere la razza Italiana'. E sul leghista Fontana - candidato alla guida della Lombardia - è bufera : La comunità ebraica protesta: 'la razza bianca non esiste, chi ne parla è un ignorante'. Fontana si scusa e dice che si è trattato di un lapsus ma, Salvini a parte, è stigmatizzato dai tutti i suoi ...

Voto - su AffarItaliani.it la svolta Centrodestra - trionfo vicinissimo Mancano solo 20 seggi alla Camera : Al Centrodestra Mancano venti seggi alla Camera e dieci al Senato per avere la maggioranza assoluta nel prossimo Parlamento. Ad affermarlo ad Affaritaliani.it è Renato Mannheimer, partner di Eumetra Monterosa, quando Mancano 50 giorni all'apertura... Segui su Affaritaliani.it

Meno soldati in Iraq e Afghanistan - di più in Libia e Niger : Pinotti rimodula il contingente Italiano. Pronto il via libera con l'ok di ... : ... Libia e Niger, con le Camere sciolte - ha denunciato Erasmo Palazzotto di Liberi e Uguali - è un atto di prepotenza istituzionale che condizionerà il futuro della politica estera del paese per i ...

Embraco - fumata nera dall'incontro con i sindacati a Torino : stop alla produzione in Italia - via ai 500 licenziamenti : Giovedì l'azienda del gruppo Whirlpool incontrerà il ministero per valutare la possibilità di ammortizzatori sociali ma ribadisce: "Decisione strategica". I...

Pmi : Ir Top con consorzio camerale per quotazione su Aim Italia : ... con 94 aziende quotate e una capitalizzazione di 5,7 miliardi di euro per un giro d'affari pari a 3,5 miliardi di euro, ricopre un ruolo importante nell'ambito dell'economia nazionale. E in questo ...