Liam Payne attore | il cantante sulle orme del collega Harry Styles | “Mi piacerebbe fare

Liam Payne ha svelato come sarà il videoclip di “For You” con Rita Ora : Liam Payne si è lasciato sfuggire qualche anticipazione del video ufficiale di “For You”, il tema principale del film “Cinquanta Sfumature di Rosso”, nel quale duetta con Rita Ora. Embed from Getty Images È successo sabato 13 gennaio, durante il launch party dei Brit Awards 2018 (scopri qui le nomination). Nel corso di un’intervista, Liam ha svelato che il video ufficiale di “For You” uscirà entro ...

Liam Payne è a Milano : visita a sorpresa per la settimana della moda : La distanza tra i fan italiani e Liam Payne oggi si è accorciata: il cantante si trova in Italia! Oddio Liam a Milano scleroo.@LiamPayne pic.twitter.com/nJZbse28zT — Julia Labecka (@JuliaLabecka) 15 gennaio 2018 Con un completo grigio super elegante, Liam è a Milano dove si sta concludendo la settimana della moda maschile, per partecipare alla sfilata di Fendi. Embed from Getty Images Embed from Getty Images Ovviamente in prima ...

Justin Bieber avrebbe dovuto cantare “For You” al posto di Rita Ora e Liam Payne : Chissà come sarebbe stata “For You” – canzone principale della colonna sonora del film “Cinquanta Sfumature di Rosso” con Dakota Johnson – se a cantarla fosse stato Justin Bieber. via GIPHY La nostra non è una domanda casuale, dato che a quanto pare la pop star di “Friends” sarebbe stato proposto prima di Rita Ora e Liam Payne. #FiftyShadesFreed Un post condiviso da Rita Ora (@Ritaora) ...

Svelata la tracklist della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso - con Liam Payne e Rita Ora anche Dua Lipa - Sia e Jessie J : Annunciata la tracklist completa della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, capitolo finale della saga di E. L. James, in arrivo al cinema dall'8 febbraio 2018. Dopo l'annuncio della collaborazione di Liam Payne e Rita Ora in For You, sono state rese note le altre tracce che fanno parte della colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, disponibile dal 9 febbraio, mentre il pre-order sarà attivo a partire da questo venerdì 12 ...

Rita Ora e Liam Payne FANTASTICI in “For You” - la canzone di “50 Sfumature di Rosso” : Il grande giorno è arrivato! Dopo le anticipazioni di qualche ora fa, venerdì 5 gennaio Rita Ora e Liam Payne hanno pubblicato il loro primo duetto insieme. Come saprai si tratta di “For You”, canzone che fa parte della colonna sonora del nuovo film “Cinquanta Sfumature di Rosso” con Dakota Johnson e in uscita al cinema l’8 febbraio (guarda il trailer!). Già dal primo ascolto è difficile non innamorarsene! ...

Audio - testo e traduzione di For You di Liam Payne e Rita Ora in duetto per Cinquanta Sfumature di Rosso : For You di Liam Payne e Rita Ora è il nuovo singolo dell'inedita coppia, che firma la colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso. A grande sorpresa dei fan, il cantante degli One Direction e Rita Ora hanno collaborato alla realizzazione della nuova hit che ci accompagnerà nel corso della primavera. Inserito all'interno della colonna sonora dell'ultimo film della saga di E. L. James, For You di Liam Payne e Rita Ora rientra nella categoria ...

Rita Ora e Liam Payne : la prima anticipazione della canzone di “50 Sfumature di Rosso” : La collaborazione tra Rita Ora e Liam Payne era stata una delle ultime super notizie arrivate nel 2017 e adesso che è scattato il 2018, ci hanno regalato il primo teaser del brano! La canzone si intitola “For You” ed è il singolo di punta della colonna sonora del nuovo film “Cinquanta Sfumature di Rosso” con Dakota Johnson e in uscita al cinema l’8 febbraio (guarda il trailer!). Su Instagram, i due cantanti ...

Liam Payne e il figlio Bear - il bilancio del cantante di un anno di successi tra musica e vita privata : Liam Payne e il figlio Bear sono una coppia affiatatissima e molto tenera, sulla bocca dei fan sin dall'annuncio della sua paternità. L'ex cantante degli One Direction ha postato una foto molto dolce sui social network, che lo ritrae insieme al piccolo Bear, per festeggiare il loro primo Natale insieme. Nel ripercorrere le tappe principali del suo 2017, per prima cosa Liam Payne ha ricordato con particolare affetto il giorno in cui è nato il ...

Rita Ora e Liam Payne insieme nella colonna di “Cinquanta sfumature di rosso” : Rita Ora e Liam Payne hanno fatto un bel regalo di Natale ai loro fan. via GIPHY nella mattinata di gioverdì 21 dicembre, i due artisti hanno annunciato che canteranno insieme il singolo che farà da colonna sonora al nuovo film "Cinquanta sfumature di rosso". #FiftyShadesFreed Un post ...

