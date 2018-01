Liam e Steffy al capolinea | sta succedendo in America!

BEAUTIFUL - anticipazioni americane : STEFFY e Liam annullano il matrimonio : Le anticipazioni sulle prossime puntate americane di BEAUTIFUL ci dicono che LIAM e STEFFY Spencer prenderanno una difficile decisione sul loro futuro che, per il ragazzo, è al momento irrimediabilmente compromesso da quanto accaduto tra la moglie e il padre Bill. Al giovane sono bastate circa 48 ore dal momento in cui ha appreso la verità sul tradimento per capire quale sia la strada migliore da intraprendere ora… che è quella di porre ...

Beautiful - anticipazioni americane : Liam scopre il tradimento di BILL e STEFFY : Come spesso accade a Beautiful, i più grandi segreti vengono a galla nei modi più semplici e, da parte di chi mente, assolutamente evitabili (basti pensare alle porte socchiuse o al non riuscire a trovare una qualche scusa che, facilmente, potrebbe depistare i sospetti). Il tradimento di STEFFY Spencer con il suocero BILL non fa eccezione e la verità, nelle attuali puntate americane della soap, sta venendo a galla come già vi avevamo ...

Steffy Forrester incinta di chi? Il padre è Bill o Liam? Anticipazioni shock su Beautiful : Vi avevamo preparati a tutto questo: Steffy Forrester è incinta, ma di chi? Le Anticipazioni americane di Beautiful lasciano il dubbio, per il momento, sulla paternità: Steffy sarà incinta di Bill o Liam? Seguiremo passo passo questa trama, perché da questo dipenderà tutto ciò che succederà nei prossimi mesi a Beautiful, almeno nelle trame americane. In Italia siamo abbastanza indietro e bisognerà aspettare un bel po' di mesi prima di scoprire ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL sogna una vita con STEFFY - ma Liam… : BILL Spencer, nelle prossime puntate americane di Beautiful, dimostrerà di avere “intenzioni serie” con STEFFY, per quanto la ragazza sia sua nuora. L’editore ha deciso di non far più finta di niente circa i sentimenti che ha sempre continuato a provare per lei, nonostante negli anni siano diventati qualcosa di “off limits” (visto ciò che lega la giovane a suo figlio Liam). Molto tempo fa, al tempo del primo ...