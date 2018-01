L' emergenza che diventa normale nella città delle promesse mancate

Perché a Roma c’è sempre un’emergenza rifiuti? : (foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP/Getty Images) Finite le feste si torna alla vita normale. E a Roma, almeno negli ultimi anni, questo vuol dire emergenza rifiuti. Anche il nuovo anno infatti si è aperto, puntualissimo, con le ormai abituali immagini di strade e cassonetti invasi dall’immondizia, seguiti dall’altrettanto tradizionale coda di polemiche, insulti, rimpalli e botta e risposta tra politici di ogni colore. Perché lungi dall’essersi ...

Hotel Rigopiano - che cosa non ha funzionato nella gestione dell'emergenza? L'inchiesta della TGR : Documenti ufficiali e interviste inedite fanno luce sui i ritardi nell'apertura del protocollo di emergenza da parte del centro coordinamento soccorsi della prefettura di Pescara e sul mancato intervento di un elicottero cosiddetto "ogni tempo" dell'esercito o dei reparti "search and rescue" dell'aeronautica militare che forse avrebbe potuto anticipare di diverse ore l'arrivo dei soccorritori a Rigopiano. L'inchiesta esclusiva di Ezio Cerasi per ...

emergenza sangue : «Alcune operazioni chirurgiche sono state sospese» : Nei giorni in cui le complicazioni dell’influenza – soprattutto le polmoniti – stanno mettendo a dura prova le rianimazioni, molti ospedali italiani segnalano un’altra grave Emergenza: rivolgono un appello per la donazione di sangue, perché le scorte e la disponibilità di emocomponenti, globuli rossi e piastrine, stanno diminuendo in modo sensibile. Il virus influenzale impedisce a molti donatori di raggiungere i centri di raccolta, ...

Gasolio sporco : emergenza Salento - il caso arriva anche in Parlamento Video : Il #Gasolio sporco è indubbiamente la notizia di cronaca più rilevante che arriva dal Salento. In particolare sono stati gli abitanti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto ad evidenziare una serie di danni alle proprie automobili per via della cattiva qualita' del carburante arrivato dalla raffineria di Taranto. Nei giorni successivi l'accaduto si è sporta denuncia al Tribunale di Lecce ta dalla smentita del fornitore del carburante che ha ...

Perché si parla di "emergenza rifiuti" a Roma : I cassonetti traboccano in molte zone della città, soprattutto per tre ragioni

eCall - la chiamata d’emergenza che salva la vita. Obbligatoria da fine marzo 2018 : Tra le varie novità in rampa di lancio per il 2018 dell’auto, ce n’è una da tenere bene a mente perché contribuirà a salvare parecchie vite. Circa 2.500 all’anno nel vecchio continente, secondo una stima della Commissione Europea. Stiamo parlando del sistema di chiamata d’emergenza eCall, la cui installazione su autovetture e veicoli commerciali leggeri nuovi sarà Obbligatoria a partire dal 31 marzo ...

Cresce l'occupazione ma resta l'emergenza giovani (che ora emigrano) : Tra il 2018 e il 2019 l'occupazione continuerà a Crescere, ma resta l'emergenza giovani: lo sottolinea il Centro Studi di Confindustria negli ultimi Scenari economici: "La bassa occupazione giovanile...

Roma - Rifiuti in strada - impianti pieni : contro l'emergenza turni anche l'8 dicembre : A un passo dall'emergenza Rifiuti, l'Ama ora chiede ai dipendenti di rafforzare i turni anche l'8 dicembre, garantendo gli straordinari, per evitare la catastrofe. Camion in fila negli impianti di ...

Calenda dice che l'Ilva è un'emergenza nazionale : Roma, 3 dic. (askanews) l'Ilva è un'emergenza nazionale e la fabbrica 'rischia di chiudere'. L'Italia è bloccata da veti incrociati. E' quanto afferma il ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

Nemo - nessuno escluso/ Anticipazioni e ospiti puntata 30 novembre : le fabbriche di Dacca e l’emergenza a Ostia : Nemo - nessuno escluso, Anticipazioni e ospiti puntata 30 novembre: le fabbriche di Dacca, l'emergenza a Ostia e i blog pro-anoressia tra i temi del nuovo appuntamento.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 07:44:00 GMT)

ANBI : in Italia ci sono più dichiarazioni di emergenza ambientale che mesi dell’anno : “Deve ancora finire l’anno e in Italia, in 11 mesi, sono stati già dichiarati 12 stati di calamità naturale, dietro ai quali, però, non ci sono risorse reali per rifondere i danni subiti dagli agricoltori e questo non è certo da Paese civile”: a sottolinearlo è il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI), Francesco Vincenzi, intervenuto alla tappa napoletana ...