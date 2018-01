Legge elettorale | tre ricorsi contro il Rosatellum | “Diritto di voto violato e

La Legge Fornero irrompe in campagna elettorale : cosa prevede e chi vuole abolirla : La riforma sulle pensioni varata dal governo Monti nel 2011 (ma entrata in vigore il primo gennaio 2012) irrompe nella campagna elettorale per le politiche del 4...

I partiti fanno i conti con la nuova Legge elettorale : Gli schieramenti al lavoro su intese e programmi elettorali in vista del voto del 4 marzo

“Meno tasse e più lavoro”. Inizia la campagna elettorale di Salvini : “Legge Fornero? La prima cosa che cancelleremo” : “Gli italiani devono pagare meno tasse perché stanno strangolando questo paese. In questo modo lo Stato incasserà di più perché viene disincentivata l’evasione fiscale e viene rilanciato il mondo del lavoro. Farò una campagna elettorale improntata sulla verità, niente promesse mirabolanti. Legge Fornero? Sarà la prima che cancelleremo quando saliremo al governo”. Queste le parole rilasciate dal leader della Lega Matteo Salvini ...

Elezioni - salta l'accordo fra Bonino e Pd : 'Interpretazione surreale della Legge elettorale' : A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ...

Elezioni - salta l'accordo fra Bonino e Pd : «Interpretazione surreale della Legge elettorale» : Con l'arrivo del nuovo anno, parte la corsa verso il 4 marzo. Tuttavia, la data del voto è l'unica certezza in un panorama politico pieno di incognite. Archiviata la diciassettesima...

"Finta competizione - va cambiata la Legge elettorale" : "Vedo fiorire una letteratura sul dopo voto. Con tutta onestà, non so dire cosa accadrà. Ci sono incertezze sui numeri, innanzitutto. Né sappiamo che impatto avranno le nuove regole del voto sull'opinione pubblica. Ma siccome la legge elettorale viene presentata ai cittadini come una soluzione uninominale-maggioritaria, la tendenza sarà quella di votare le persone, forse senza neppure rendersi conto che votando un ...

Legge elettorale - come si vota il 4 marzo con il Rosatellum : un’unica scheda - candidati in collegi e listini - soglia al 3% : Alle prossime elezioni si andrà a votare con la nuova Legge elettorale, il cosiddetto Rosatellum bis. È un sistema misto maggioritario e proporzionale, che prevede 232 collegi uninominali per la Camera e 116 per il Senato, ciascuno dei quali avrà il proprio vincitore. A questi vanno aggiunti i collegi proporzionali – 63 per la Camera, 34 per il Senato – che eLeggeranno i restanti parlamentari. Diciotto, infine, i deputati e senatori ...

voto fiducia Legge elettorale : L'assetto costituzionale del nostro Paese sancisce che diversi attori abbiano il potere d'iniziativa legislativa: il popolo, le regioni, il consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, il Parlamento e il governo. Proprio questi ultimi due però - si legge nel rapporto elaborato da Depp per AGI - sono i principali protagonisti, da un lato il potere legislativo (il Parlamento), e dall'altro quello ...

Una Legge di Bilancio poco elettorale apre la fase dell’incertezza : Questa legislatura, cominciata tra gli strali di un’elezione senza maggioranze, con l’exploit che portò alla ribalta, nell’ormai lontano 2013, la nuova aria del MoVimento 5 Stelle, si sta di fatto chiudendo nella mestizia e nell’afflizione. Forse in linea con l’aria sofferente del premier Paolo Gentiloni, il Parlamento si ha dato l’ok a una Legge di Bilancio che, nelle intenzioni di stesura, avrebbe dovuto garantire bonus e sostegno a diverse ...

Lombardia : Consiglio approva riforma Legge elettorale regionale (3) : (AdnKronos) - In sede di dichiarazione di voto, hanno espresso condivisione e voto favorevole alla nuova legge elettorale i rappresentanti dei gruppi di minoranza Enrico Brambilla (Pd), Daniela Mainini (Patto Civico), Chiara Cremonesi (Insieme per la Lombardia) e Onorio Rosati (Gruppo Misto) che, pu