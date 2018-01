Le trovant | Le pietre in grado di crescere e riprodursi

: @GabrieleBridge Forse manco quelli... - giulygi : @GabrieleBridge Forse manco quelli... - LOLAPEREZ16 : Pietre “vive” che crescono e si riproducono: si chiamano “trovant”, stanno in Romania - - DomenicoLeccese : Le TROVANT sono pietre viventi ? - Barabba1 : RT @LaStampaTV: VIDEO | Ecco le trovant, le pietre capaci di “riprodursi” - Ivo_Serentha : Trovant-Romania:Le pietre che riescono a crescere come se fossero alberi -

Leggi la notizia su universo7p

(Di mercoledì 17 gennaio 2018) Le: LeindiProvate ad immaginate a delleche siano indicome ad un essere vivente indi mutare il suo aspetto nel tempo. Se questo vi sembra difficile da credere basta che vi fate una bella gita in Romania, infatti a 35 chilometri da Ramnicu Valcea, sono state scoperte delle rocce eccezionali chiamate Le, indiproprio come se fossero delle piante,questo grazie alla reazione che hanno a contatto con l’acqua. le, che in lingua rumena significa impasto di cemento sono indi passare da una grandezza di pochi millimetri ad una dimensione di alcuni metri nel corso del tempo. Sono delle crescite sbalorditive, anche se in tempi molto lunghi: in media, per una crescita di 5 centimetri servono 1200 anni. Le: Leindie ...