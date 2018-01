Le stelle della musica scomparse troppo presto dagli anni ' 50 a oggi

Razza bianca e vaccini : Lega e 5 stelle di nuovo al centro della polemica : Migranti e vaccini sono i temi al centro della nuova polemica politica che coinvolge direttamente Lega e Movimento 5 stelle . A far scoppiare la bufera è una frase del candidato leghista alla carica di governatore della Lombardia, Attilio Fontana, che ai microfoni di Radio Padania ha parlato di pericolo invasione e di rischio per la " Razza bianca " a seguito dei tanti arrivi. Parole che suscitano la reazione indignata bipartisan ...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d'Urso : "Non andare a votare è come suicidarsi" : Devo smentire della maniera più assoluta, Fininvest si è avvalsa di banche di sicuro livello e alla fine abbiamo venduto a un protagonista dell'economia cinese che ha mantenuto tutti gli impegni, ha ...

Orietta Berti e l'endorsement ai 5 stelle - il Pd la denuncia per violazione della par condicio. Luigi Di Maio : 'Giù le mani dalla cantante' : Berlusconi un pericolo per l'economia' 'Ieri Orietta, intervistata in radio, da Un Giorno da Pecora ha raccontato di questo incontro e ha detto che voterà Movimento 5 Stelle e la ringrazio per questo ...