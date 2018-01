Le stanze di Federico & Friends | un brano per non dimenticare Rigopiano

“Liberi” l’inno alla libertà de Le stanze di Federico : Da ieri in radio e nei digital store il nuovo singolo della band abruzzese Le Stanze di Federico “Liberi” , progetto musicale prodotto da Fenix Entertainment e... L'articolo “Liberi” l’inno alla libertà de Le Stanze di Federico su Roma Daily News.

Roberta Giallo - Il turista e Le stanze di Federico per il Festival di Sanremo : Sabato sono terminate le audizioni degli oltre 800 concorrenti che, dopo una selezione nazionale di 104 tappe in tutta Italia, sono approdati alle semifinali di Area Sanremo per la sezione "Giovani" di Sanremo. Alcuni nomi interessanti, senza nulla togliere agli altri artisti che ambiscono alla vittoria di Area Sanremo che darà loro la possibilità di calcare il palco dell’edizione numero 68 del Festival di Sanremo "capitanata" da Claudio ...