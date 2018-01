Laureus Awards - Federer | Nadal | Serena Williams tra i candidati

Laureus World Sports Awards - c’è anche Valentino Rossi tra i candidati : C’è anche il nostro Valentino Rossi tra i candidati per ricevere il Laureus World Sports Awards 2018, gli Oscar dello Sport, che saranno consegnati il pRossimo 27 febbraio a Montecarlo. Il pilota è stato inserito nella categoria “Comeback of the Year” (“Ritorno dell’anno” per il fulmineo recupero dall’infortunio dello scorso anno. Dopo aver rimediato la […] L'articolo Laureus World Sports Awards, ...

Crotone - l’impresa salvezza in lizza per il Laureus World Sports Awards : Crotone, l’impresa salvezza in lizza per il Laureus World Sports Awards Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Crotone – Ha conquistato i cuori di milioni di fan nonché quello dell’attaccante inglese Defoe con il suo ottimismo contagioso e il suo sorriso pieno di coraggio. Parliamo di Bradley Lowery il bambino inglese malato di cancro scomparso ...

