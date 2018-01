L' Aeronautica militare conferma l' esistenza degli Ufo | ma li chiama Ovni

Ufo - la mappa degli extra-terresti in Italia. Il dossier dell'Aeronautica militare : dove li hanno visti : Nell'immaginario collettivo l'acronimo Ufo (Unknown flying object, ovvero oggetto volante non identificato, conosciuto da tutti) è sinonimo di extraterresti. Di alieni, se preferite. Ma nel linguaggio della burocrazia italiana, nel caso specifico dell'Aeronautica militare, il termine in uso è Ovni:

L’Aeronautica militare segnala avvistamenti di Ufo : 3 in Veneto e 1 in Emilia Romagna : Nel 2016 sono stati segnalati dall’Aeronautica militare 4 avvistamenti di Ufo: 3 in Veneto e uno in Emilia Romagna. Se un oggetto misterioso intercettato non sia un aereo tracciato dai radar, un pallone sonda o un fenomeno noto, è classificato…Continua a leggere →

Ufo - quattro casi segnalati dall'Aeronautica militare nel 2016 : L'Aeronautica militare ha segnalato quattro avvistamenti di Ufo nel 2016, tre in Veneto e uno in Emilia Romagna. L'indagine tecnica fatta in merito ha lo scopo di garantire la sicurezza del volo e ...

Avviso di fenomeni intensi dell'Aeronautica militare : attenzione in Calabria domani : La circolazione depressionaria attiva al Sud Italia determinerà fino a domani condizioni di instabilità e maltempo anche di forte intensità. L'Aeronautica Militare ha emesso un Avviso di fenomeni...

Aeronautica militare : doppio volo sanitario per 2 giovani in pericolo vita : Oggi i velivoli del 31° Stormo dell’Aeronautica militare hanno svolto due voli sanitari d’urgenza nell’arco di poche ore per trasportare due giovani pazienti in pericolo di vita e consentirne il ricovero in strutture sanitarie specializzate.In mattinata, su richiesta della Prefettura di Nuoro, una ragazza di 31 anni è stata trasportata a bordo di un velivolo Falcon 900 Easy da Olbia a Milano Linate. Successivamente, nel primo ...

Allerta maltempo e nevicate : diramato avviso dell'Aeronautica Militare : Una intensa perturbazione atlantica apporterà forte maltempo nei prossimi giorni sulle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti sulle Alpi di Nord-Ovest. L'Aeronautica Militare ha emesso...

Allerta meteo Aeronautica militare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

Paracadutismo acrobatico. Falchi Blu - il reparto leggendario dell’Aeronautica Militare : Il Paracadutismo acrobatico passa per i Falchi Blu. O, per meglio dire, nasce da una delle formazioni più ardite e leggendarie dell’Arma Azzurra nel secondo dopo-guerra i cosiddetti uomini del’ADRA (Arditi Distruttori Regia Aeronautica). Falchi Blu, appunto, le cui spettacolari esibizioni un tempo si alternavano a quelle delle Frecce Tricolori. Fullscreen01/09 Falchi Blu, il reparto leggendario dell'Aeronautica Militare02/09 Falchi Blu, il ...

Concorso Pubblico Aeronautica militare 2018 : si reclutano 800 Volontari VFP1 Video : Ecco attivati altri reclutamenti [Video]. Il Ministero della Difesa ha diffuso un bando di arruolamento nell'Aeronautica Militare per l'anno 2018. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bando di Concorso Pubblico a dicembre-gennaio 2017/2018 L'ultimo bando pubblicato è il Concorso Pubblico per il reclutamento di 800 Volontari in Ferma Prefissata VFP1 per l'anno 2018. Da precisare che i posti disponibili vengono ripartiti ...

Concorso Pubblico Aeronautica militare 2018 : si reclutano 800 Volontari VFP1 : Ecco attivati altri reclutamenti. Il Ministero della Difesa ha diffuso un bando di arruolamento nell'Aeronautica Militare per l'anno 2018. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. ...Continua a leggere

Aeronautica militare - il calendario 2018 per raccontare le storie di solidarietà e coraggio del'arma azzurra Video : Gli aerei, certo, e i piloti, ma soprattutto i valori quali il 'senso del dovere, spirito di servizio, solidarietà, generosità, lealtà e coraggio' che l'Aeronautica militare vive, difende e diffonde ...

Paracadutista dell' Aeronautica militare muore dopo il lancio : Dramma per l'Aeronautica militare. Nel pomeriggio del 28 novembre 2017 è morto, durante un'attività addestrativa, il sergente Mirko Rossi. Il parà è deceduto a 41 anni dopo essersi lanciato con il paracadute. Fatale l'impatto con il suolo.Il messaggio dell'Aeronautica militareIn una nota divulgata dall'Aeronautica militare e pubblicata anche sul profilo ufficiale Twitter si legge che l'incidente è avvenuto ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Aeronautica militare - si schianta al suolo un parà (29 novembre 2017) : Ultime notizie della giornata di oggi, 29 novembre 2017: una manovra in via di definizione. La visita del Pontefice in Asia. Italia continuano a calare le nascite. La morte di Martina Rossi.(Pubblicato il Wed, 29 Nov 2017 12:16:00 GMT)

Un nuovo lutto per l’Aeronautica militare : morto Mirko Rossi : A distanza di due mesi dalla morte del capitano Gabriele Orlandi, un nuovo incidente e un nuovo lutto per l’Aeronautica Militare italiana. Teatro dell’incidente sempre il Lazio, a settembre Terracina, ieri Guidonia. Questa volta fatale è stato il lancio con…Continua a leggere →