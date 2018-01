La salvezza per le botteghe d' entroterra? Ecco la ricetta del cucinosofo

Calciomercato Serie A - ecco i botti : scatto in attacco per Bologna - Atalanta e Napoli - novità per Genoa e Toro - mosse salvezza per Verona e Benevento : 1/21 ...

Volley femminile - Serie A1 2018 – 14^ giornata : Conegliano e Novara - sfida a distanza. Incroci importanti per playoff e salvezza : La Serie A1 2018 di Volley femminile sarà protagonista nel weekend con la 14^ giornata, la terza del girone di ritorno. Ci avviciniamo al momento clou della regular season. Classico testa coda tra Conegliano e Filottrano. Le Pantere hanno allungato in testa alla classifica e sfideranno le marchigiane che sperano ancora nella salvezza dopo aver sconfitto Busto Arsizio. Le ragazze di coach Santarelli, galvanizzate anche dal successo in Champions ...

Calciomercato Crotone - Capuano si presenta : "Qui per la salvezza" : Crotone - " Per me è essere qui è un piacere, spero di iniziare nel migliore dei modi" . L'ha detto Marco Capuano , nuovo acquisto del Crotone . Il difensore ha le idee chiare: "Sappiamo tutti che l'...

Capuano : 'A Crotone per conquistare salvezza' : 'Sono qui per mettermi a disposizione della causa del Crotone e conquistare la salvezza'. Si è presentato così Marco Capuano, difensore centrale di 27 anni, che il Crotone ha preso in prestito dal ...

Genoa - Perin : "Futuro? Ora penso solo alla salvezza. A giugno si vedrà" : "Al Genoa anche nella prossima stagione? Sono qui da tanti anni e la mia unica preoccupazione è raggiungere la salvezza. Non potrei mai pensare al mio futuro in questo momento, a giugno si vedrà". ...

Calciomercato Genoa - Perin : "Penso solo alla salvezza. Il futuro? A giugno" : GENOVA - "Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non ...

Genoa - Perin : 'Ora penso alla salvezza della squadra - a giugno si vedrà' : 'Dopo l'arrivo di Ballardini la squadra ha reagito bene. Non è facile tirarsi fuori dalle zone pericolose, ma abbiamo fatto molti punti in poche partite. Appena abbiamo capito che non potevamo lottare ...

Cicchitto : “Grandi intese dopo il voto ancora di salvezza per il Paese. Intesa Bersani-M5s? Mi vengono i brividi” : “La rinuncia di Maroni? Berlusconi ha questa capacità di avere amici anche in liste non amiche ma concorrenti”. Lo ha detto Fabrizio Cicchitto a margine della presentazione della lista Civica popolare promossa da Beatrice Lorenzin.”Maroni è un battitore libero rispetto alla logica stringente della Lega, non più Lega Nord. È un altro soggetto che entra in campo rispetto a Salvini. È la faccia più presentabile per noi, come ...

Calciomercato Chievo - Maran : "Inglese al Napoli? No - ci serve per la corsa salvezza" : "Il Chievo nella prima parte della gara ha offerto una prestazione incedibile: c'era rammarico per l'1-1 al riposo - spiega il tecnico a Sky Sport - perchè dal possibile 2-0 e dalle occasioni per ...

Calcio a 5 - 16^ giornata Serie A 2017-2018 : impegni delicati per Acqua&Sapone e Came Dosson - Lazio e Milano si giocano la salvezza : Il campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5 riparte dopo la sosta natalizia con la 16^ giornata, la prima del nuovo anno. La capolista Acqua&Sapone Unigross sfiderà il Block Stem Cisternino in un match delicato contro un avversario scorbutico e in grado di mettere in difficoltà anche rivali ben più accreditate. Una vittoria, tuttavia, potrebbe proiettare gli abruzzesi in orbita, dato che intanto la Came Dosson sarà impegnata contro il ...

Serie A - mercato per la salvezza. Sassuolo e Cagliari su Pinamonti : Il Benevento continua le grandi manovre per rinnovare la rosa di De Zerbi e provare la rincorsa a una storica salvezza. I campani hanno chiuso per la punta Cheick Diabaté (Osmanl spor). Per l'attacco ...

Serie A bilancio del girone di andata : Napoli-Juve fuga per lo scudetto. Lotta serrata per Champions e salvezza! : ... regolare quarto gol dei bianconeri ? Mazzoleni e Var impeccabili Juventus, passa di moda il made in Italy: a Verona si salva solo Chiellini Verona-Juventus diretta tv e live streaming, Serie A oggi ...

Festa Benevento - la prima storica vittoria in Serie A non si scorda mai : ora il mercato per la salvezza! : Festa Benevento – La tanto attesa prima storica vittoria in Serie A del Benevento è finalmente arrivata. Un goal di Coda ha permesso ai campani di conquistare un successo prezioso contro il Chievo che può rilanciare le speranze salvezza degli ‘Stregoni’. Per i primi 3 punti della stagione si è dovuto attendere tutto il girone d’andata, visto che la gara con i clivensi era l’ultima del 2017 e l’ultima proprio ...