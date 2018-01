La linea dura contro i migranti vale il 30%

Migranti - la linea dura vale il 30 % Fontana insiste : 'Si parla di razze anche nella Costituzione' /Video : Il martellamento sul tema dell'immigrazione dei leader del centro-destra, le dichiarazioni del capo dei 5Stelle, Luigi Di Maio, e le sortite elettorali programmate dal ministro...

Immigrazione - il sondaggio : quanti voti guadagna chi vuole la linea dura : Gli sbarchi e l' Immigrazione non controllata sono un'emergenza vera, sentita dagli italiani come tale. E per questo decisiva anche in campagna elettorale. Per questo, l'uscita sulla ' razza bianca da ...

Polonia - Chiesa contro linea dura del governo sui migranti 'Teorie terroriste' : ... con Beata Szydlo sostituita alla guida dell´esecutivo dal nuovo premier esperto in economia Mateusz Morawiecki. E la recente decisione della maggioranza di affidare a una commissione ...

Elezioni - “la linea dura contro i migranti vale fino al 30% dei voti”. Ecco il motivo delle sparate di Berlusconi e della Lega : Il passo verso destra di Silvio Berlusconi con quel “mezzo milione di immigrati che devono delinquere per vivere” e il salto verso un linguaggio da Ku Klux Klan del leghista Attilio Fontana, pronto a rispolverare il concetto di “razza bianca”, trovano una spiegazione nelle analisi dei sondaggisti. Perché il tema dei migranti e il controllo dei flussi hanno un peso preciso nelle urne: con probabilità maggiore al 90 per ...

Migranti - la linea dura vale quasi il 30 per cento dei voti : Il martellamento sul tema dell?immigrazione dei leader del centro-destra, le dichiarazioni del capo dei 5Stelle, Luigi Di Maio, e le sortite elettorali programmate dal ministro...

Nainggolan non convocato/ Roma - Di Francesco sceglie la linea dura : cessione nel calciomercato di gennaio? : Nainggolan non convocato: Roma, Di Francesco sceglie la linea dura. “Chi sbaglia paga”, ha dichiarato l'allenatore alla vigilia del match con l'Atalanta. E Monchi striglia la squadra...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 18:56:00 GMT)

Nainggolan non convocato/ Roma - Di Francesco sceglie la linea dura : “Chi sbaglia paga” : Nainggolan non convocato: Roma, Di Francesco sceglie la linea dura. “Chi sbaglia paga”, ha dichiarato l'allenatore alla vigilia del match con l'Atalanta. E Monchi striglia la squadra...(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 17:17:00 GMT)

"linea dura e dialogo funzionano - il 2017 senza scontri allo stadio" : Giovanni Di Biase, 36 anni, voleva fare il poliziotto già da ragazzino, a Vinchiaturo, 3.000 abitanti in provincia di Campobasso. Era motivato: "Mi hanno sempre infastidito i soprusi". È diventato ...

Giorgia Meloni - la linea dura sugli islamici : 'Cosa faremo alle moschee quando andremo al governo' : 'Secondo il dossier Sicurezza diffuso dal Viminale è allarme foreign fighters'. E' una Giorgia Meloni terrorizzata quella che scrive su Facebook. Il leader di Fratelli d'Italia snocciola cifre: 'I ...

Formazione Juventus - linea dura di Allegri con Dybala : ecco l’11-anti Bologna [GALLERY] : 1/14 Szczesny (LaPresse/REUTERS) ...

Juve - la linea dura di Allegri. Dybala ancora in panchina : L'argentino escluso anche oggi a Bologna, il tecnico lo punge di nuovo: 'Bisogna mettersi in discussione, non basta quanto fatto in passato' In attesa di capire se danno più fastidio le domande sulla ...

linea dura contro il cellulare alla guida : ... e questo passa da una parte attraverso l'uso di alcuni dispositivi come quello anti-abbandono per i bambini, che va a rispondere ad una esigenza specifica anche alla luce dei fatti di cronaca degli ...

linea dura di Padoan sulla consigliera-talpa : 'Non sapevo dell'inchiesta - pronti a costituirci parte civile' : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo a un'interrogazione, presentata dal segretario di Scelta civica ed ex viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, nel corso ...

linea dura di Padoan sulla consigliera-talpa : "Non sapevo dell'inchiesta - pronti a costituirci parte civile" : Il Tesoro è pronto a costituirsi parte civile se Susanna Masi, l'ex "consulente-talpa" di via XX settembre (l'incarico è decaduto il 23 novembre ndr), sarà sottoposta a giudizio penale. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, rispondendo a un'interrogazione, presentata dal segretario di Scelta civica ed ex viceministro dell'Economia, Enrico Zanetti, nel corso del question time alla Camera. Masi, ...