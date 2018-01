Kosovo | ucciso il leader della minoranza serba Oliver Ivanovic

Kosovo - ucciso in agguato leader serbo. Belgrado sospende i colloqui a Bruxelles. Cresce la tensione nel Paese : Quattro colpi di arma da fuoco sparati alla schiena da sicari a bordo di un’auto. Così, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine, è morto Oliver Ivanovic, leader di Libertà, Democrazia, Giustizia in Kosovo , freddato mentre stava entrando nella sede del proprio partito, a Mitrovica Nord. Un omicidio che, nonostante l’immediata condanna da parte non solo dei rappresentanti serbi del piccolo Stato dei Balcani, ma anche degli esponenti ...

L’importante politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic è stato ucciso oggi a Mitrovica - in Kosovo : L’importante politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic è stato ucciso oggi fuori dall’edificio del suo partito (Serbia, democrazia e diritto) nella città kosovara di Mitrovica: le prime notizie dicono che gli sono stati sparati addosso diversi colpi di arma da fuoco. The post L’importante politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic è stato ucciso oggi a Mitrovica, in Kosovo appeared first on Il Post.