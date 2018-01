Kim Kardashian e Kanye West È nata la terza figlia della coppia | avuta da madre surrogata

Kim Kardashian e Kanye West genitori : è nata la terza figlia da madre surrogata : “She’s here”, “Lei è qui!”: così Kim Kardashian e Kanye West hanno annunciato la nascita della terza figlia, avuta tramite madre surrogata. “Kanye e io...

Kim Kardashian e Kanye West danno il benvenuto alla terza figlia : «Lei è qui!». Con queste parole Kim Kardashian e Kanye West hanno annunciato la nascita del terzo figlio. Una bambina nata il 15 gennaio, a Los Angeles, tramite maternità surrogata. «Kanye e io siamo felici di annunciare l’arrivo della nostra bellissima e sana bambina», ha fatto sapere la regina dei reality Usa sul sito web di famiglia, «Siamo incredibilmente grati alla nostra surrogata che ha realizzato i nostri sogni con il dono più ...

TMZ dice che è nata la terza figlia di Kim Kardashian e Kanye West - avuta attraverso la gestazione per altri : Il sito di gossip sullo show business americano TMZ dice che è nata la terza figlia della modella americana Kim Kardashian e del rapper Kanye West, avuta attraverso la surrogazione di maternità (o gestazione per altri). Non si sa ancora il The post TMZ dice che è nata la terza figlia di Kim Kardashian e Kanye West, avuta attraverso la gestazione per altri appeared first on Il Post.

Kim Kardashian lascia di nuovo i suoi fan senza parole : Indietro 16 gennaio 2018 ROMA – La grande stravaganza di Kim Kardashian, ha lasciato di nuovo i suoi fan senza parole. Questa volta, si tratta di cassonetti della spazzatura. I cassonetti della spazzatura della reality star infatti, sono firmati Louis Vuitton. Kim Kardashian ha acquistato due dei pezzi prodotti dalla famosa casa di moda, interamente […] L'articolo Kim Kardashian lascia di nuovo i suoi fan senza parole sembra essere il ...

Kim Kardashian crea una linea trucco con il suo make-up artist : Buone nuove dal fronte make-up by star. Kim Kardashian, dopo il lancio, la scorsa estate, della sua linea make-up KKW composta da prodotti dedicati, ça va sans dire, alla tecnica del contouring, adesso torna con una novità che piacerà molto alle sue follower. LEGGI ANCHEDavid Beckham: arriva la sua prima linea cosmetica Per celebrare i 10 anni di collaborazione col suo fidato make-up artist Mario Dedivanovic, Kim ha annunciato il lancio di una ...

Kim Kardashian pubblica una foto decisamente hot : La regina dei social ha mandato i fan in visibilio: L'articolo Kim Kardashian pubblica una foto decisamente hot proviene da Buzzland.

Il figlio di Kim Kardashian ricoverato in ospedale per una polmonite : Non sono giorni facili per Kim Kardashian e il marito Kanye West, i due, infatti, hanno dovuto portare d'urgenza in ospedale il figlio di soli due anni.Il piccolo Saint West è stato ricoverato in ospedale per una brutta polmonite. A riportarlo è la rivista Tmz che è scesa anche nei dettagli spiegando come i due genitori si siano preoccupati parecchio per il figlio. Stando a quanto riportato da Tmz, Kim Kardashian e Kanye West si sono ...

Kim Kardashian e Kanye West - il figlio in ospedale : i dettagli : Cosa è successo al figlio di Kim Kardashian e Kanye West? Kim Kardashian e Kanye West hanno affrontato un momento di grande paura pochi giorni fa a causa del ricovero in ospedale del figlio Saint il 28 dicembre 2017. Stando a Tmz il bambino era malato di polmonite ed è rimasto in ospedale per due giorni. Naturalmente Kim […] L'articolo Kim Kardashian e Kanye West, il figlio in ospedale: i dettagli proviene da Gossip e Tv.

Kim Kardashian fa pulizia su Instagram : ecco quali foto ha tolto : Se sei tra i 105 milioni di follower di Kim Kardashian, potresti aver notato qualcosa di strano. La star ha infatti appena cancellato tutte le foto della cartolina di Natale della famiglia. Quest’anno, oltre alla cartolina vera e propria, la Kardashian aveva postato tante immagini dal backstage durante il mese di dicembre. Tutti quei post erano sembrati un teasing e tutti i fan si aspettavano di vedere Kylie Jenner nell’ultimo ...

Kim Kardashian e Kanye West : i progetti per Capodanno : Kim Kardashian e Kanye West trascorreranno il Capodanno in relax Kim Kardashian e Kanye West vogliono trascorrere la notte di Capodanno in modo rilassante. Una fonte ha rivelato in esclusiva al sito Hollywoodlife.com che la coppia ha programmato una sessione di Netflix. Ha poi aggiunto che i due vogliono rilassarsi, stare con i bambini, attendere la mezzanotte guardando Ryan Seacrest e guardare dei […] L'articolo Kim Kardashian e Kanye ...