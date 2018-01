Juventus | striscione a Vinovo | ' Marchisio non si tocca'

Il Principino epurato da Allegri - i tifosi 'avvisano' la Juventus . Striscione a Vinovo : "non si tocca Marchisio" : Dura presa di posizione dei tifosi nei confronti della società e di Allegri , Striscione a Vinovo : "non si tocca Marchisio" LaPresse/Marco Alpozzi Claudio Marchisio è sempre più convinto di lasciare la ...

Juventus - striscione a Vinovo da parte dei tifosi : il messaggio a Marchisio : “Non si tocca Marchisio, resta con noi”. Questo il contenuto dello striscione apparso oggi in quel di Vinovo. I tifosi della Juventus si sono esposti in merito alle recenti voci d’addio relative a Claudio Marchisio. Si è tanto parlato di un’esperienza all’estero per il centrocampista bianconero, ma a quanto pare i supporters juventini non vogliono sentir parlare di un allontanamento del loro Principino. Nei fatti ...