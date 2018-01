Juventus | Emre Can | ' Non ho ancora firmato per nessuno'

Emre Can : 'Non ho firmato con la Juventus - parlo con tutti' : ROMA - ' Non ho ancora firmato con nessuno, sto parlando con tutti e anche col Liverpool' . A domanda sul proprio futuro, Emre Can non si sbilancia. Il centrocampista del Liverpool , che dovrebbe ...

Emre Can esce allo scoperto e spiazza la Juventus : si rischia un nuovo caso Witsel! : “Il mio agente si occupa di tutto, ma io sono qui fino a questa estate. Non ho firmato niente con nessuno, sto parlando con tutti. Sto parlando anche con il Liverpool, perché no? Ho ancora un contratto qui, è un club fantastico”. Queste le parole di Emre Can che allontanano momentaneamente il calciatore dalla Juventus. Sembrava esssere tutto fatto con i bianconeri, ma evidentemente così non è. Emre Can è ancora in trattativa con ...

Juventus, Emre Can spaventa i bianconeri: "Non ho firmato niente. Sto parlando anche con il…" Come riportano alcuni media britannici, e come riportato da "Calciomercato.it",

Calciomercato Juventus - Emre Can : 'Non ho firmato nulla - parlo anche con il Liverpool' : In campo è stato protagonista della bella vittoria del suo Liverpool sul Manchester City, ma Emre Can fa parlare di sé (da tempo) anche in ottica mercato. Il centrocampista tedesco classe '94, com'è ...

Juventus, impossibile l'arrivo di Emre Can a gennaio Il centrocampista e il club bianconero hanno raggiunto l'accordo su tutto, ma il trasferimento non avverrà a gennaio.

Juventus, non solo Emre Can: anche Ozil tentato dall'avventura in Italia La Juventus ha ormai in pugno Emre Can. Il giocatore tedesco infatti, in scadenza di contratto con il Liverpool, arriverà alla fine di questa stagione. Sono dunque stati sciolti i dubbi riguardo al suo arrivo in

Juventus - il Liverpool anticipa per Keita. Emre Can bianconero già a gennaio? : Torino, 13 gennaio 2018 - Emre Can-Juventus , siamo all'ultimo kilometro prima del traguardo. La fumata bianca tanto attesa è dietro l'angolo, a maggior ragione dopo lo sprint del Liverpool per Naby ...

Calciomercato Juventus - da Emre Can a Pellegrini : il futuro è prenotato : TORINO - Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic sono gli intoccabili: quelli che indossano il bianconero per restarci a lungo. (…) Di sicuro il progetto che Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno in ...

Calciomercato Juventus - Emre Can in arrivo? il punto sulla trattativa : La Juventus è alla ricerca di nuovi top player per poter rinforzare ulteriormente la rosa. I campioni d'italia non vogliono lasciare alcun trofeo agli avversari, la conferma arriva dagli obbiettivi che nella prima parte di stagione il club di Allegri ha raggiunto, ovvero la semifinale di Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per avere maggiori chance di trionfare anche in Europa però alla Juve servono altri giocatori ...