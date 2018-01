Juventus | Dybala migliora ma la prognosi rimane di un mese

Guaio Juventus - niente Champions Dybala : È una Juventus con molte defezioni quella che ha ricominciato a lavorare in vista della ripresa del campionato. A marcare visita è stato infatti Max Allegri, fermato dall'influenza, ma se il tecnico ...

Infermeria Juventus : le ultime su Buffon - Cuadrado - Dybala - Marchisio e De Sciglio : Infermeria Juventus – Sul sito ufficiale della Juventus è apparso un comunicato con il report odierno sull’allenamento della squadra di Allegri. Niente da fare per Buffon e Cuadrado che non saranno a disposizione per la sfida con il Genoa. Pienemante recuperato invevce Mattia De Sciglil. Ecco la nota integrale: “Dopo nove giorni di meritato riposo, che hanno consentito al gruppo di ricaricare al meglio le batterie, ...

La Juventus torna al lavoro - pessimismo Buffon. Possibile recupero di De Sciglio - Dybala lavora in cyclette : Riprendere il cammino in campionato e proseguire nell'inseguimento al Napoli capolista: obiettivo chiaro per la Juventus, che dopo la sosta invernale ha ripreso a lavorare in vista della ripresa del ...

Juventus - che numero di Higuain : senza Dybala dovrà essere lui il trascinatore : Tra due giorni riapriranno i cancelli del centro sportivo di Vinovo e la Juve si ritroverà dopo nove giorni di riposo. I bianconeri hanno goduto di un bel periodo di relax ed è stata l'occasione per ricaricare le energie in vista dei tanti impegni che attenderanno Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi. Dunque da martedì per la Juventus sarà il momento di ripensare alla ripresa della Serie A e alla partita contro il Genoa. Dalla sfida contro i ...

Juventus - Allegri conferma il 4-3-3 : così Dybala non è più insostituibile : Sono infatti cinque i mesi prima che ci separano dal termine della stagione, un lasso di tempo nel quale sia il mondo di Dybala che quello della Juve potrebbero cambiare drasticamente. di FRANCESCO ...

Caressa : 'L'infortunio di Dybala non danneggerà la Juventus. Ecco perché...' : "L'infortunio di Dybala non danneggia la Juve perché il 4-3-3 che ora Allegri predilige non prevede l'argentino. A Cagliari l'allenatore ha dovuto cambiare tutta l'impostazione tattica della squadra ...

Calciomercato Juventus/ News - sirene di Premier per Dybala : lo vuole Mourinho (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo dei bianconeri: Paulo Dybala è entrato nel mirino del Manchester United che in estate potrebbe andare all'assalto dell'argentino(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 14:56:00 GMT)

Calciomercato Juventus - Psg su Dybala? Sentite il patron Al-Khelaifi : Nelle ultime settimane il nome di Paulo Dybala è stato accostato con insistenza al Psg, oltre al Manchester United. RadioMercato ha più volte ipotizzato un passaggio della ‘Joya’ a Parigi nella prossima estate, soprattutto per le ultime mosse del fratello-agente dell’argentino Mariano che avrebbe parlato proprio con la dirigenza parigina. Intervistato dai microfoni de ‘La Stampa’, però, il patron del Psg, ...

Calciomercato Juventus : Darmian - Dybala - Cristante e tutte le trattative : Tra voci, rumors e mosse ufficiale, è partito il Calciomercato della Juventus per questo gennaio. Tanti i nomi che ruotano attorno ai bianconeri. In entrata definito l’accordo con Emre Can ma per giugno, occhi anche su Cristante, per colmare le piccole lacune sugli esterni difensivi è pronto il duello con la Roma per Darmian. Per quello che riguarda le uscite Marotta ha blindato Dybala, due club hanno chiesto Sturaro mentre nessuna offerta è ...

Juventus : lesione distrattiva ai flessori della coscia destra per Dybala : Una lesione distrattiva ai flessori della coscia destra per Paulo Dybala, otto punti di sutura per Giorgio Chiellini colpito all'arcata sopracciliare sinistra ma nessuna altra complicazione, è il ...

Infortunio Dybala/ Juventus news - lesione ai flessori della coscia : niente vacanze - previsti nuovi esami : Paulo Dybala si è infortunato durante il match Cagliari - Juventus: per lui lesione distrattiva ai flessori della coscia destra, rischia 40 giorni di stop!.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 17:57:00 GMT)