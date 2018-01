Juve | i tifosi “Marchisio non si tocca”

Tifosi Juve 'trattengono' Marchisio : (ANSA) - TORINO, 16 GEN - I Tifosi della Juventus allontanano Claudio Marchisio dal mercato. "Marchisio non si tocca. Marchisio resta con noi" è lo striscione comparso di fronte allo Juventus Center, ...

Juventus - striscione a Vinovo da parte dei tifosi : il messaggio a Marchisio : “Non si tocca Marchisio, resta con noi”. Questo il contenuto dello striscione apparso oggi in quel di Vinovo. I tifosi della Juventus si sono esposti in merito alle recenti voci d’addio relative a Claudio Marchisio. Si è tanto parlato di un’esperienza all’estero per il centrocampista bianconero, ma a quanto pare i supporters juventini non vogliono sentir parlare di un allontanamento del loro Principino. Nei fatti ...

Juventus - Curva Sud chiusa con il Genoa : i tifosi rispondono con un volantino di protesta [FOTO] : Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, è stato assolto in merito alla questione dei rapporti illeciti del club con una fetta del tifo juventino, ma la Corte d’Appello ha respinto il ricorso della società in merito alla chiusura per un turno della Curva Sud. Per la partita con il Genoa, quindi, il settore sud dell’Allianz Stadium rimarrà vuoto. I tifosi però hanno deciso di farsi sentire con una protesta organizzata. Attraverso ...

Tifosi della Juve contro la chiusura della Curva Sud : pronta la class action : TORINO - La Corte Federale D'Appello, pur assolvendo il presidente Andrea Agnelli, ha respinto il ricorso della Juventus e confermato la chiusura della 'Curva Sud' dell'Allianz Stadium per il match ...

Domani incontro di tifosi della Juventus al centro di Roma : Roma, 12 gen. (askanews) Juventini in festa a Roma. Molti tifosi della 'Vecchia Signora' si incontrano Domani dalle ore 15 alle 18, al Mercato Nomentano di via Alessandria. In programma c'è 'Eventibus'...

Pallotta fa discutere - “al Sud problemi di sicurezza” - tifosi furiosi : “e gli episodi di San Siro - Bentegodi e curva della Juventus?” : La Roma non sta di certo attraversando un buon momento, la squadra di Di Francesco è reduce dalla sconfitta casalinga contro l’Atalanta ma a fare discutere sono anche e sopratutto le situazioni fuori dal campo. In particolar modo il caso Nainggolan che non è stato convocato per l’ultima partita ma anche alcune dichiarazioni di Di Francesco che ha allontanato l’obiettivo scudetto e quella di Monchi che ha parlato di mancata ...

Uefa - i tifosi eleggono la squadra ideale del 2017 : ci sono due Juventini e mezzo : ... colonne portanti della Juventus di Allegri, che hanno raccolto le preferenze di appassionati di calcio di tutto il mondo. La squadra è dominata da giocatori del campionato spagnolo, ben sei. Come da ...