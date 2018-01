: Migranti: Juncker, i ricollocamenti funzionano - 'Più del 95% persone registrate in Grecia e Italia ricollocate' - ANSA_med : Migranti: Juncker, i ricollocamenti funzionano - 'Più del 95% persone registrate in Grecia e Italia ricollocate' - nando_saviano : @cjmimun Forse #juncker ha bavuto qualche bicchiere di troppo! Se i ricollocamenti hanno funzionato come mai i cent… - cjmimun : Migranti, Juncker: Ricollocamenti funzionano, tutelare minori soli - CdT_Online : Juncker: i ricollocamenti funzionano - 1lupogrigio : RT @Radio1Rai: NEWS/ #Migranti Juncker: i ricollocamenti funzionano. -

"I:più del 95% delle persone registrate in Grecia e Italia sono state ricollocate". Così il presidente della Commissione Uealla plenaria di Strasburgo. "Questo Consiglio non ha parlato del passato ma cerca di rafforzare l'approccio europeo futuro e accolgo con favore l'impegno soprattutto dei 4 paesi Visegrad che hanno fornito ulteriori fondi per il fondo per l'Africa",ha aggiunto il presidente Ue. Sottolinea anche come sia necessario "aiutare con urgenza i minori non accompagnati".(Di martedì 16 gennaio 2018)