Italiana mette all' asta la verginità | proposta choc | ' Ecco perché l' ho fatto'

18enne Italiana mette verginità all'asta/ Nicole : "Mi servono soldi per studiare" - offerto 1 milione di euro : 18enne italiana mette verginità all'asta: Nicole, è questo il nome fittizio della modella che ha deciso di mettere all'asta la sua prima volta per garantirsi gli studi a Cambridge...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 19:01:00 GMT)

Modella Italiana mette all’asta la verginità per pagarsi gli studi : “Spero di finanziarmi l’università e aiutare la mia famiglia” : Ha 18 anni, è italiana, e ha deciso di mettere all’asta la sua verginità. Nicole (nome fittizio) ha scelto in esclusiva un’agenzia di escort per l’asta, che le servirà a realizzare il suo sogno: trasferirsi nel Regno Unito per studiare business a Cambridge. Secondo il tabloid britannico The Sun, la maggior offerta arrivata fino a ora è di un milione di euro. “Ho deciso che la mia verginità era preziosa quando avevo 16 anni”, ha ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : 18enne Italiana mette all'asta la sua verginità (16 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: gli immigrati mettono a rischio l'integrità della razza bianca per Attilio Fontana. Luigi Di Maio è per raccomandare il vaccino. (16 gennaio 2018).(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 10:41:00 GMT)

Modella Italiana 18enne mette la verginità all'asta : offerto un milione : Roma, 16 gen. (askanews) Una Modella italiana 18enne, nome di fantasia Nicole, ha messo all'asta la sua verginità per comprare ai suoi genitori una casa e finanziare i suoi studi a Cambridge. Lo ...

Italiana mette la verginità all'asta : offerto già un milione di euro : Sta facendo scalpore in Gran Bretagna - e non solo - il caso di una 18enne Italiana che ha deciso di mettere all'asta la sua verginità sul web tramite un'agenzia di escort. Come racconta il The Sun, infatti, la modella e studentessa si fa chiamare Nicole per mantenere il suo anonimato. Avrebbe accettato di vendere la sua "prima volta" per trasferirsi a Cambridge dove vorrebbe studiare business."Ho deciso che ...

Modella Italiana di 18 anni mette all'asta la sua verginità per pagarsi gli studi a Cambridge : Una Modella 18enne italiana ha messo all'asta su internet la sua verginità e finora il più alto offerente è disposto a pagare un milione di euro per trascorrere una notte con lei: lo scrive il tabloid britannico The Sun.Nicole, è il nome fittizio della giovane donna che ci tiene a mantenere l'anonimato, ha scelto in esclusiva un'agenzia di escort per l'asta, che le servirà a realizzare il suo sogno: trasferirsi ...

Diciottenne Italiana mette verginità all'asta - offerto 1 mln di euro : Una modella 18enne italiana ha messo all'asta su internet la sua verginità e finora il più alto offerente è disposto a pagare un milione di euro per trascorrere una notte con lei. Lo scrive il tabloid ...

Modella 18enne Italiana mette verginità all'asta per finanziare i suoi studi - offerto un milione : Una Modella 18enne italiana ha messo all'asta su internet la sua verginità e finora il più alto offerente è disposto a pagare un milione di euro per trascorrere una notte con lei: lo scrive il tabloid ...

Molestie - una modella Italiana ammette : "Weinstein mi pagò per stare zitta - ma ora mi pento" : Ambra Battilana Gutierrez aveva denunciato il produttore nel 2015, ma lui la convinse a firmare un accordo di riservatezza da un milione di dollari. Ora lei si dice pronta a denunciare di nuovo