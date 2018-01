Italia in missione di pace in Niger | ma il vero scopo sono Uranio ed appalti

Agenzia del Farmaco - Pd e Forza Italia alla Commissione : 'Amsterdam non pronta' : Lo smacco della sconfitta di Milano nella gara per accaparrarsi la sede dell'Ema (l'Agenzia del Farmaco, ora a Londra, che traslocherà per la Brexit), col prevalere di Amsterdam grazie alla monetina , ...

Missione Niger : dall'Italia 100 milioni di euro - dimezzato il contingente in Iraq : Cento militari subito, 470 a pieno regime e oltre 100 milioni di euro di aiuti: l'Italia va in Africa per fermare la rotta dei migranti in Niger e lo fa con una Missione militare sotto l'ombrello europeo e in coordinamento con ...

Oltre la missione militare : crescono del 5 - 1% le esportazioni Italiane in Niger : I 450 militari italiani che saranno impiegati quest'anno in Niger per contrastare il traffico di esseri umani andranno a operare in un paese che fonda la sua economia sui proventi della tratta dei migranti. Le oscillazioni del prezzo dell'uranio,

L'Italia prepara la missione militare in una Tunisia che ribolle. Oltre 200 arresti - decine di feriti (di U. De Giovannangeli) : Per cercare di stimolare l'economia, e portare avanti le riforme strutturali richieste dal Fondo monetario internazionale, il Governo tunisino ha approvato una legge finanziaria per il 2018, entrata ...

L'Italia prepara la missione militare in una Tunisia che ribolle. Oltre 200 arresti - decine di feriti : Se c'è un Paese che in questi giorni sta monitorando con crescente preoccupazione ciò che avviene in Tunisia, questo Paese è L'Italia. E non si tratta solo di vicinanza geografica. Chi ha memoria, al Viminale come alla Farnesina, ricorda che quando ancora in Libia "regnava" Gheddafi, a riempire le carrette del mare sulla rotta del Mediterraneo erano tunisini che fuggivano dalla dittatura sempre più ferrea di Ben Ali e ...

La missione Italiana debutta al Ces 2018 con 44 startup : Las Vegas, 10 gen. (askanews) Sono 44 le startup italiane che partecipano al Ces 2018, il Consumer electronic show a Las Vegas: la fiera della tecnologia di consumo, organizzata dalla Cta, ospita per ...

Dalla cometa Rosetta alla missione Osiris Rex - terzo Italiano nel team scientifico della Nasa : Dopo una selezione a cui hanno partecipato scienziati di tutto il mondo, a 'vincere' il contest è stato proprio il progetto del nostro giovane studioso che, a partire da ora, farà parte del team (...

La missione in Niger piomba sulla campagna elettorale : voto in aula alla Camera il 17 - larghe intese Pd-Forza Italia : Sarà probabilmente l'ultimissimo atto del Parlamento prima del voto del 4 marzo. La missione in Niger verrà votata dall'aula della Camera il 17 gennaio piombando così sulla campagna elettorale per le politiche 2018.Non è roba da niente. Sia per l'impegno finanziario della missione (più di 150 milioni di euro l'anno, compensato dal ritiro di una parte del contingente di stanza in Iraq e Afghanistan), sia per la ...

Missione africana - altre truppe Italiane in Libia e Tunisia : L'Italia guarda all'Africa e soprattutto al Mediterraneo. È questa la strategia del nostro Paese in ambito militare e lo scorso 28 dicembre il Consiglio dei ministri, oltre a deliberare la ...

OraSì - missione compiuta : batte Jesi e accede alla Final Eight di Coppa Italia : Ravenna-Jesi 85-75 (16-24, 43-37, 61-54) ORASI' RAVENNA: Giachetti 19, Rice 13, Sgorbati, Masciadri 5, Grant 12, Montano 8, Chiumenti 12, Vitale 11, Raschi 5. Ne: Cinti, Esposito, Scaccabarozzi. All.: ...

Commissione Pari opportunità - Ricordando i 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione Italiana : Proprio loro infatti diventarono protagoniste del cambiamento e si fecero portavoce del mondo femminile contribuendo alla crescita del popolo italiano, apportando una diversa sensibilità necessaria a ...

Missione militare Italiana in Africa contro jihadisti e trafficanti Video : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla Missione italiana in Niger, gia' annunciata nei giorni scorso dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Il contingente militare sara' formato da reparti provenienti dall’Iraq – dove, a to della sconfitta dell’ISIS, è possibile un alleggerimento – e, in misura minore, dall’Afghanistan. Si tratterebbe in totale di circa 470 unita' del genio militare e dei paracadutisti della Folgore, con 150 veicoli, ...

Missione militare Italiana in Africa contro jihadisti e trafficanti : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via alla Missione italiana in Niger, già annunciata nei giorni scorso dal ministro della difesa Roberta Pinotti. Il contingente militare sarà formato da reparti provenienti dall’Iraq – dove, a seguito della sconfitta dell’ISIS, è possibile un alleggerimento – e, in misura minore, dall’Afghanistan. Si tratterebbe in totale di circa 470 unità del genio militare e dei paracadutisti della Folgore, con 150 ...

Romano Prodi - sospetto sulla missione in Niger : 'L'Italia non diventi la Croce rossa dell'Africa' : Al nostro doveroso aiuto alla Francia nel Sahel deve perciò corrispondere un nostro ruolo politico, finalmente nel quadro di una comune politica europea'.