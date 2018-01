Italia Exhibition Group chiude 2017 in forte crescita Ambizioso il Piano 2022

Seeds&Chips e Italia n Exhibition Group insieme per Sigep e BeerAttraction : "Siamo sempre più convinti che fare sistema sia la chiave vincente per ampliare lo sviluppo di un settore, come quello del cibo, che traina l'economia del nostro Paese e che, soprattutto grazie alle ...

Aspesi e Vogue Italia per Archive Alive The Exhibition : Lo store di Aspesi, in via Montanapoleone a Milano, lo scorso 16 novembre ha ospitato Archive Alive The Exhibition, l’evento promosso da Vogue Italia e il brand di moda. La serata si è inserita nel ricco palinsesto della seconda edizione di Photo Vogue Festival, primo festival internazionale interamente dedicato alla fotografia di moda, organizzato da Vogue Italia dal 16 al 19 novembre a Milano. LEGGI ANCHEPhoto Vogue Festival, al via la seconda ...