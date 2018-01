Italia - bilancia commerciale di novembre ancora in surplus : A novembre 2017, il surplus commerciale dell'Italia con il resto del mondo si porta a 4,8 miliardi (+4 miliardi a novembre 2016), mentre nei primi undici mesi dell'anno l'avanzo commerciale raggiunge ...

Chi sarà il possibile successore di Carlo Tavecchio? Presidente a rischio - Abete ago della bilancia - fronte Lnd disunito. Il calcio Italiano in crisi : Carlo Tavecchio è seriamente con le spalle al muro, il Presidente della FIGC sta cercando di mantenere la poltrona ma non è facile dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali 2018. Il numero 1 del calcio italiano è sotto attacco da diverse parti e domani il Consiglio Federale potrebbe sancire la fine del suo mandato, nonostante la sua strenua resistenza. Il fatto che non potrà presentare il nome forte di Carlo Ancelotti come ...

Italia - Tavecchio si sbilancia : “ecco i nomi per la panchina” - sorpresa clamorosa? : Dopo la clamorosa eliminazione dell’Italia è iniziato il dopo Ventura. Intervistato dalle Iene ha parlato Tavecchio, non sono da escludere colpi di scena: “La debacle è tecnica, sbagliata la formazione. Come si fa a non far giocare Insigne? L’ho detto allo staff, non a lui. Mica posso intervenire, ci sono delle regole. Devo dirlo per forza, l’allenatore l’ho scelto io. Sono quattro giorni che non dormo, mi sveglio di ...