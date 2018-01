Isola dei Famosi | i vip svelano i motivi legati alla loro partenza

Paola Di Benedetto - Madre Natura all’Isola dei famosi : Sul suo profilo Instagram si definisce «una ragazzina piena di sogni nel cassetto» e qualcuno lo sta già realizzando. Di chi stiamo parlando? Di Paola Di Benedetto, giovane showgirl che è stata nel corpo di ballo di Colorado, ma si è fatta veramente notare nelle vesti succinte di Madre Natura nel programma Ciao Darwin. Mora, capelli lunghi, fisico longilineo, Paola è un mix di innocenza e sensualità ed è per questo che gli uomini impazziscono ...

Isola dei Famori 2018/ Anticipazioni e cast - Alessia Marcuzzi : "Ecco perché ho scelto Stefano De Martino" : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! Rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 14:59:00 GMT)

Chiara Nasti - ciclone hot all'Isola dei famosi. "Voglio mettermi a nudo" : Dal blog di moda all'Isola dei famosi 2018. In soli 5 anni, Chiara Nasti, ha scalato il mondo social, conquistandosi un post nel cast del reality che sarà in onda dal 22 gennaio su Canale 5. Napoletana, classe 1998, la fashion blogger vanta oltre un milione e 400mila di follower su ...

L’Isola dei riciclati : Isola dei Famosi 2018 - Il cast C’è chi ha già fatto il Grande Fratello, chi ha fatto Pechino Express, chi La Fattoria e chi, persino, l’Isola. E la lista di reality e talent può tranquillamente continuare. Mai come in questa Isola dei Famosi 2018 il cast è stato composto da personaggi “riciclati”, che hanno già partecipato - in alcuni casi anche più di una volta – ad altri reality show e che sì, sulla carta ...

“Meraviglie - la penIsola dei tesori” : il viaggio di Alberto Angela prosegue a Pisa - Matera e sulle Dolomiti : Pisa e la sua Piazza dei Miracoli, i Sassi di Matera e le Dolomiti sono i tre siti, dichiarati dall’Unesco patrimonio dell’umanità, protagonisti della terza puntata di “Meraviglie, la penisola dei tesori“, in onda su Rai1 mercoledì 17 gennaio alle 21.25. Il programma, condotto da Alberto Angela, ha come tema i siti Unesco italiani, che sono 53, nessun paese al mondo ha avuto altrettanti riconoscimenti. Il merito di tanta ricchezza, ...

VALERIO SCHIAVONE - Isola dei FAMOSI 2018/ Chi è? Il finalista di Saranno Famosi farà parte del cast ufficiale? : VALERIO SCHIAVONE è uno dei tre finalisti di Saranno ISOLAni e può ancora sperare di far parte del cast dell'ISOLA dei Famosi 2018. Insieme a lui Deianara Marzano e Franco Terlizzi.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:50:00 GMT)

DEIANARA MARZANO 'LA TERRIBILE' - Isola dei FAMOSI 2018/ L'influencer di 'Saranno Isolani' vincerà il televoto? : DEIANARA MARZANO, meglio nota come 'La TERRIBILE' è una dei tre finalisti che concorrerà per un posto all'ISOLA dei FAMOSI 2018. Insieme a lei Franco Terlizzi e Valerio Schiavone.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:47:00 GMT)

Craig Warwick all’Isola dei famosi : “Bianca Atzei ed Eva Henger protette dagli angeli - c’è un uomo che ha un caos dentro…” : Il sensitivo inglese Craig Warwick, concorrente dell’Isola dei famosi 13, parla degli altri naufraghi alla vigilia della partenza per l’Honduras. Craig Warwick parla degli altri concorrenti de L’isola dei famosi 2018 Warwick, intervistato dal settimanale Chi in edicola da mercoledì 17 gennaio, parla del cast dell’Isola: “Ho conosciuto i miei compagni naufraghi e posso dire […] L'articolo Craig Warwick ...

FRANCO TERLIZZI - Isola dei FAMOSI 2018 / Chi è l'ex pugile di Bitonto finalista di Saranno Isolani : FRANCO TERLIZZI è uno dei tre finalisti di Saranno ISOLAni e avrà la possibilità di aggiudicarsi l'ingresso nell'ISOLA dei FAMOSI 2018 con il televoto del 22 gennaio.(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 13:37:00 GMT)

Isola dei Famosi - la voce : "Due concorrenti gareggeranno come uno solo" : Tutto è pronto per il 22 gennaio quando inizierà la nuova edizione dell' Isola dei Famosi . Stefano De Martino è già partito per l'Honduras, Alessia Marcuzzi sta perfezionando gli ultimi dettagli e i ...

Isola dei Famosi 2018 : il cast dei riciclati : Isola dei Famosi 2018 - Il cast C’è chi ha già fatto il Grande Fratello, chi ha fatto Pechino Express, chi La Fattoria e chi, persino, l’Isola. E la lista di reality e talent può tranquillamente continuare. Mai come in questa Isola dei Famosi 2018 il cast è stato composto da personaggi “riciclati”, che hanno già partecipato - in alcuni casi anche più di una volta – ad altri reality show e che sì, sulla carta ...

Saranno Isolani : decretati i tre finalisti - uno di loro entrerà nel cast ufficiale dell'Isola dei Famosi : Deianira Marzano, Franco Terlizzi, Valerio Schiavone sono gli aspiranti naufraghi più votati. Domenica 21 gennaio su Italia 1, il racconto delle avventure di tutti i partecipanti di #SarannoIsolani

Isola dei Famosi Saranno Isolani : chi è il preferito di Playa Desolada? : Karina Cascella criticata per un post: ecco cosa è successo - LEGGI Le avventure vissute dai dieci non Famosi invece, fino ad ora eslclusiva del mondo web, andranno in onda domenica 21 gennaio alle ...

Belen Rodriguez : i complimenti a Rosa Perrotta prima dell’Isola dei Famosi : Belen Rodriguez fa il tifo per Rosa Perrotta? Le parole prima dell’Isola dei Famosi Colpo di scena sui social. Belen Rodriguez ha già fatto capire per chi farà il tifo all’Isola dei Famosi. A quanto pare, la showgirl argentina ha le idee molto chiare. A grande sorpresa, infatti, la fidanzata di Andrea Iannone si è […] L'articolo Belen Rodriguez: i complimenti a Rosa Perrotta prima dell’Isola dei Famosi proviene da Gossip ...