Isola dei Famosi 2018 | sapore degli anni ' 80

Isola dei Famosi 2018 : il cast ufficiale : Diciassette naufraghi, nove donne e otto uomini, pronti a fare le valigie e a immergersi nelle acque cristalline dell’Honduras, fra cocchi da rompere e mosquitos da scacciare. La tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi, al via lunedì 22 gennaio in prima serata su Canale 5, riparte da un nuovo cast e da nuove leve: dal nuovo inviato, Stefano De Martino, ai due nuovi opinionisti in studio, Mara Venier e Daniele Bossari, fresco di ...

Isola dei Famosi 2018 : “Saranno Isolani” - scelti i tre finalisti che voleranno in Honduras : L’Isola dei Famosi 2018 è ai nastri di partenza e lo si evince anche dal fatto che sono stati scelti i tre finalisti di: Saranno Isolani. I quali voleranno in Honduras e uno di loro, tramite televoto verrà scelto nella prima puntata per arricchire il cast ufficiale del reality. Isola dei Famosi 2018, pronta a salpare! Grazie ad un voto online gli aspiranti naufraghi che voleranno dall’altra parte del mondo affiancando il cast ufficiale ...

Isola dei Famosi - i naufraghi si svelano : i motivi della partenza : Isola dei Famosi, i naufraghi svelano il motivo della loro partenza: Francesca, Rosa, Alessia e gli altri si svelano I nuovi naufraghi dell’Isola dei Famosi partiranno per l’Honduras domani, 17 Gennaio 2018. L’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni ha pubblicato la prima copertina dedicata a questa nuova edizione del reality-show. I protagonisti di questa […] L'articolo Isola Dei Famosi, i naufraghi si svelano: i motivi ...

Saranno isolani - ecco i tre finalisti : uno di loro andrà all'Isola dei Famosi : Ieri 15 gennaio 2018, Barbara D'Urso ha rivelato a Pomeriggio 5 i tre finalisti di Saranno isolani che gareggeranno per aggiudicarsi il posto da naufrago alla tredicesima edizione dell'Isola dei Famosi, presentata da Alessia Marcuzzi. La primissima puntata del reality show honduregno sarà trasmessa lunedì 22 gennaio 2018 alle 21:15 sulla rete ammiraglia di Mediaset. Il cast dei concorrenti è già quasi tutto pronto, in quanto manca solo l'ultimo ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : svelati i concorrenti - ma rimangono due misteri : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni e cast: svelati i concorrenti ufficiali, ma il cast non è ancora al completo! rimangono due misteri da risolvere...(Pubblicato il Tue, 16 Jan 2018 05:15:00 GMT)

Il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi Video : Mancano davvero pochissimi giorni all'inizio del nuovo reality show di Canale 5. Stiamo naturalmente parlando della tredicesima edizione dell'Isola Dei Famosi [Video] condotta dalla show girl Alessia Marcuzzi. Al suo fianco c'è la fedelissima Mara Venier e l'ultimo vincitore del reality show del Grande Fratello Vip 2. Parliamo del conduttore Daniele Bossari che è riuscito a trionfare in finale contro l'ex tronista Luca Onestini. In Honduras ...

Isola dei Famosi : la De Lellis festeggia il compleanno e non sbarca in Honduras? Video : Diverse ore fa, sono apparse online le prime e scottanti indiscrezioni concernenti la tredicesima edizione del celebre reality-show di Canale 5, che verra' mandato in onda a partire dal 22 gennaio 2018. Intanto, a poche ore dalla divulgazione della prima foto di gruppo de L'Isola 13, che ritrae i personaggi-VIP in partenza per l'Honduras, sono in molti a chiedersi se l'ex-gieffina #Giulia De Lellis abbia rinunciato a prendere parte al reality ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast : risate assicurate con Jonathan Kashanian! : ISOLA dei FAMOSI 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha dichiarato l'inviato Stefano De Martino.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 22:45:00 GMT)

Isola dei Famosi : la De Lellis festeggia il compleanno e non sbarca in Honduras? : Diverse ore fa, sono apparse online le prime e scottanti indiscrezioni concernenti la tredicesima edizione del celebre reality-show di Canale 5, che verrà mandato in onda a partire dal 22 gennaio 2018. Intanto, a poche ore dalla divulgazione della prima foto di gruppo de L'Isola 13, che ritrae i personaggi-VIP in partenza per l'Honduras, sono in molti a chiedersi se l'ex-gieffina Giulia De Lellis abbia rinunciato a prendere parte al reality ...

'Saranno Isolani' - in tre al televoto per sbarcare sull'Isola dei Famosi : Sono Franco , Deianira e Valerio i tre concorrenti del reality ' Saranno Isolani ' che lunedì sera prenderanno parte al televoto flash dell' Isola dei Famosi 13 . A rivelare i nomi Barbara D'Urso ...

Il cast ufficiale dell'Isola dei Famosi : Mancano davvero pochissimi giorni all'inizio del nuovo reality show di Canale 5. Stiamo naturalmente parlando della tredicesima edizione dell'Isola Dei Famosi condotta dalla show girl Alessia Marcuzzi. Al suo fianco c'è la fedelissima Mara Venier e l'ultimo vincitore del reality show del Grande Fratello Vip 2. Parliamo del conduttore Daniele Bossari che è riuscito a trionfare in finale contro l'ex tronista Luca Onestini. In Honduras volerà come ...

Isola dei Famosi 2018/ Anticipazioni e cast : Francesca Cipriani e Amaurys Perez i preferiti del web? : Isola dei Famosi 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha dichiarato l'inviato Stefano De Martino.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 21:23:00 GMT)

'Isola dei Famosi' - il pubblico di Barbara D'Urso sceglie tre aspiranti concorrenti : Il nuovo format, durato soltanto pochi giorni e con volti non noti del mondo dello spettacolo ma famosi nel web, ha appassionato il pubblico che ha potuto seguirli quotidianamente sul web attraverso ...

Isola dei FAMOSI 2018/ Anticipazioni e cast : il ritorno inaspettato di Gasparre dopo la scomparsa di Zuzzurro : ISOLA dei FAMOSI 2018, il cast ufficiale si appresta a partire verso l'Honduras, ecco le parole della fashion blogger Chiara Nasti e cosa ha dichiarato l'inviato Stefano De Martino.(Pubblicato il Mon, 15 Jan 2018 20:41:00 GMT)