Inter | summit per chiudere il trasferimento di Rafinha

Dalla Spagna : Deulofeu vuole l'Inter - summit in giornata : Gerard Deulofeu vuole vestire la maglia dell' Inter . Lo scrive Sport , tanto che è previsto un incontro in giornata tra l'entourage del giocatore e la dirigenza del Barcellona, dove l'ex Milan forzerà la mano per indossare la maglia nerazzurra da gennaio.