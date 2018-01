Inflazione | nel 2017 prezzi in crescita

Inflazione in leggera rimonta : nel 2017 +1 - 2% : Roma, 16 gen. (askanews) A dicembre l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,4% su base mensile e dello 0,9% rispetto a dicembre 2016 (...

Prezzi - nel 2017 sono cresciuti dell'1 - 2%. L' Inflazione colpisce di più le famiglie "povere" : MILANO - L'Istat conferma il ritorno del L'inflazione in Italia, nel corso del 2017 : l'anno scorso i Prezzi sono saliti in media dell'1 ,2% dopo il -0,1% che si era registrato nel 2016. Resta un dato ...

Italia - Inflazione dicembre confermata in salita. Nel 2017 aumenta dell'1 - 2% : (Teleborsa) - L'inflazione si conferma in salita in Italia, nel mese di dicembre, in linea con la stima preliminare fornita dall' Istat a fine mese. Secondo i dati finali dell' Istat , i prezzi al ...