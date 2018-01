Gb : Inflazione rallenta al 3% a dicembre : ROMA, 16 GEN - rallenta l'inflazione in Gran Bretagna: a dicembre l'indice dei prezzi al consumo è sceso al 3% in ribasso rispetto al 3,1% di novembre, quando l'inflazione ha raggiunto il livello più ...

Gb : Inflazione rallenta al 3% a dicembre : (ANSA) - ROMA, 16 GEN - rallenta l'inflazione in Gran Bretagna: a dicembre l'indice dei prezzi al consumo è sceso al 3% in ribasso rispetto al 3,1% di novembre, quando l'inflazione ha raggiunto il ...

Inflazione - Istat : prezzi dicembre +0 - 9% su anno - nel 2017 +1 - 2% : A dicembre l'Inflazione resta stabile allo 0,9% rispetto a dicembre 2016 (lo stesso valore già registrato a novembre) e segna un rialzo dello 0,4% su base mensile. Lo rileva l'Istat confermando le ...

Inflazione - a dicembre +0 - 4% su mese : 11.05 A dicembre l'Inflazione ha registrato +0,4% su base mensile e +0,9% su base annua. Lo comunica l'Istat, che conferma così la stima preliminare.Confermata perciò anche la media 2017: i prezzi al consumo hanno registrato +1,2%, dopo la lieve flessione del 2016 (-0,1%). L'Inflazione di fondo,al netto di energetici e alimentari freschi, si attesta a +0,7% tasso poco più elevato rispetto al 2016 (+0,5%). L'indice dei prezzi al consumo per le ...

Italia - Inflazione dicembre confermata in salita. Nel 2017 aumenta dell'1 - 2% : L'inflazione si conferma in salita in Italia, nel mese di dicembre, in linea con la stima preliminare fornita dall' Istat a fine mese. Secondo i dati finali dell' Istat , i prezzi al consumo hanno ...

Germania - Inflazione dicembre confermata al rialzo : (Teleborsa) - confermata al rialzo l'inflazione in Germania del mese di dicembre. Secondo l'ufficio statistico Destatis , nel mese in esame, i prezzi al consumo sono saliti dello 0,6% su base mensile ...

USA - rallenta l'Inflazione a dicembre : (Teleborsa) - Decelera l'inflazione negli Stati Uniti restando comunque sopra l'obiettivo della Federal Reserve (2%). Secondo il Bureau of Labour Statistics (BLS) americano, i prezzi al consumo hanno ...

Spagna - l'Inflazione dicembre rivista al ribasso : (Teleborsa) - rivista al ribasso l'inflazione in Spagna , rimanendo ancora lontana dal target fissato dalla BCE (2%). Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE , nel mese di dicembre, l'indice dei ...

Francia : Inflazione dicembre attesa in rialzo : (Teleborsa) - L'inflazione dovrebbe aver accelerato in Francia , nel mese di dicembre, almeno secondo quanto stima l' Istituto Statistico Nazionale Francese ( INSEE ) che ha pubblicato oggi la lettura ...