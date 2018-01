In Yemen 3 milioni di nascituri durante la guerra Il rapporto Unicef

Unicef : trasportate in Yemen circa 6 milioni di dosi di vaccini : L’Unicef rende noto che sono state trasportate circa sei milioni di dosi di vaccini per i bambini in Yemen: oggi è atterrato a Sanaa un aereo con a bordo i vaccini che hanno lo scopo di proteggere milioni di bambini a rischio di malattie prevenibili e per contrastare un’epidemia di difterite in corso, che sembra abbia colpito oltre 300 persone e causato la morte di 35. Tra questi i bambini sono i più colpiti. A circa mille giorni ...