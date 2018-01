In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 gennaio | Rottamazione alla Renzi | ricicla Casini e

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 gennaio : : Monologo in casa Mediaset. È Silvio, mica Orietta Berti Berlusconi a Domenica Live attacca i 5 Stelle e promette la flat tax. Nessuna voce dal Pd: la par condicio vale solo quando si canta? di Silvia D’Onghia Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il colpevole era il detective. “Se qualcuno, chiunque sia o comunque si chiami, ha utilizzato informazioni riservate per far questo (insider trading sul decreto di riforma delle banche ...

In Edicola sul Fatto del 14 gennaio – Intervento esclusivo di Grillo : “Non lascio i 5 Stelle” : L’Intervento. “Ma è possibile smentire le voci?” Grillo: “Basta con le fake news Io il Movimento non lo lascio” È possibile smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me. Perché in mezzo a questo uragano di idiozie sparate a casaccio nessuno si sbaglia e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 gennaio : : L’intervento. “Ma è possibile smentire le voci?” Grillo: “Basta con le fake news Io il Movimento non lo lascio” È possibile smentire delle voci? Starei abbandonando il movimento, una pioggia di testate lo ripete in tutte le versioni possibili. Stanno articolando questa stupidaggine con una sola costante: sono io che abbandono loro, non loro che abbandonano me. Perché in mezzo a questo uragano di idiozie sparate a casaccio nessuno si sbaglia e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 gennaio : Nei giornali la notizia è stata messa poco e male In televisione è praticamente scomparsa : Stampa e Regime Renzi-De Benedetti, così i media hanno oscurato lo scandalo Repubblica delle banane – La notizia sui giornali è durata un giorno, sui Tg Rai 140 secondi di sole smentite sparse nei servizi sulla politica di Marco Franchi Talk show col morto di Marco Travaglio Scusate, ma oggi vado di fretta. Devo fare rapporto all’Agcom, che vuole conoscere in anticipo quali “tesi” esporrò in tv nei 45 giorni di campagna elettorale ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 gennaio : De Benedetti : “Il governo Renzi c’est moi” : Il verbale “Colazione con Renzi e cena con la Boschi: il Jobs Act è roba mia” Le dichiarazioni del 2016 – Alla Consob Carlo De Benedetti racconta i retroscena della speculazione sulle Popolari e i suoi rapporti politici di RQuotidiano Insider premier di Marco Travaglio “Si sapeva tutto”, “È tutto archiviato”. Se Renzi, De Benedetti & C. pensano di chiudere con queste due frasi lo scandalo della soffiata dell’allora premier ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 11 gennaio : Renzi & De Benedetti : le bugie che tutti fingono di non vedere : Riforma Popolari “È stato un insider trading”. Ma alla fine Consob archivia Per gli uffici della autorità sulla Borsa De Benedetti e il suo broker commisero un abuso comprando i titoli degli istituti di Carlo Di Foggia O spiega o si ritira di Marco Travaglio Ieri, leggendo gli altri giornali (i tg Rai ormai fanno un altro mestiere, il più antico del mondo), abbiamo imparato una cosa nuova: la soffiata dell’allora premier Matteo Renzi che ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 gennaio : “Me l’ha detto Renzi”. La soffiata da 600 : Speculazioni Decreto Popolari, De Benedetti: “Compra, ho parlato con Renzi” L’operazione – Nelle carte secretate della procura di Roma la telefonata dell’allora editore di “Repubblica” con il suo broker. Un affare da 600 mila euro. L’Ingegnere seppe in anticipo della riforma e ordinò acquisti in Borsa sulle banche di Carlo Di Foggia e Valeria Pacelli Insider Renzing di Marco Travaglio Abbiamo spesso criticato Renzi per le sue ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 9 gennaio : Rai - Renzi impone Vespa e Fazio Annunziata : “Stop - sono artisti” : l’intervista Lucia Annunziata “Col contratto da artista non si può seguire il voto” La conduttrice Rai: “Non ce l’ho coi colleghi, ma la politica deve far rispettare la legge in tempo di par condicio” di Carlo Tecce La strage dei capaci di Marco Travaglio Da tempo ci domandavamo chi scrive i testi a Renzi. Cioè – parafrasando Altan – chi è il mandante di tutte le cazzate che dice. Ora l’abbiamo scoperto: essendo notoriamente un uomo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 gennaio : : La rivolta Le elezioni in Vigilanza Rai: riesplode il caso Fazio-Vespa Opposizioni e un pezzo di azienda contro l’utilizzo dei due “artisti” in campagna elettorale di Carlo Tecce Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Credere, obbedire, scompisciarsi. “Il governo non tira i remi in barca. Paese fuori dalla crisi: a Roma si dice ‘nun ce se crede’…” (Paolo Gentiloni, Pd, presidente del Consiglio, conferenza stampa, 28.12). Infatti, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : da destra a sinistra al centro. Quando il posto viene tramandato ai parenti : Parliament of love FI, due cuori e due seggi: “Mara” candida “Amorino” Ascese – L’ex ministra Carfagna, capolista in Campania, ottiene da B. un seggio sicuro nel Lazio per il fidanzato Ruben, ex finiano di Fabrizio d’Esposito Spelacchio e Spelacchia di Marco Travaglio Passata l’Epifania, si chiude anche l’èra di “Spelacchio”, il mestissimo abete rosso di 20 metri giunto a Roma in piazza Venezia dalla Val di Fiemme già mezzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 7 gennaio : Dalle elezioni politiche a quelle Regionali di marzo - dalla destra alla sinistra al centro : quando il posto viene tramandato ai parenti : Parliament of love FI, due cuori e due seggi: “Mara” candida “Amorino” Ascese – L’ex ministra Carfagna, capolista in Campania, ottiene da B. un seggio sicuro nel Lazio per il fidanzato Ruben, ex finiano di Fabrizio d’Esposito Spelacchio e Spelacchia di Marco Travaglio Passata l’Epifania, si chiude anche l’èra di “Spelacchio”, il mestissimo abete rosso di 20 metri giunto a Roma in piazza Venezia dalla Val di Fiemme già mezzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 gennaio : 5Stelle - la carica dei 15mila. Di Maio&C. al lavoro per scegliere i migliori e tener fuori riciclati e inquisiti : Strategie/1 5Stelle, le 7 carte per convincere. LeU dopo il voto Piani – Dal lavoro all’ambiente fino al welfare, le proposte con cui il Movimento potrebbe trovare un accordo con la sinistra di Luca De Carolis I gemelli diversi di Marco Travaglio La sindaca di Roma Virginia Raggi è imputata di falso; il sindaco di Milano Giuseppe Sala è imputato di falso. Il 3 gennaio la Raggi, alla vigilia dell’udienza preliminare, ha chiesto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 5 gennaio : La radicale Bonino miracolata dai democristiani Tabacci & C : svolta Tabacci salva la Bonino. Le firme non servono più Aiuto a sorpresa – La lista +Europa si appoggerà a Centro Democratico Ma il tormentone col Pd continua: “Insieme in coalizione? Vedremo” di Lorenzo Vendemiale Manca solo Bagonghi di Marco Travaglio Ultime notizie dal Circo Barnum. Siccome Emma Bonino non voleva raccogliere le 400 firme per ogni circoscrizione previste dalla legge elettorale per tutte le nuove liste (compresa ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 4 gennaio : Chi c’è nelle liste del Movimento 5 stelle : Verso il voto Il M5S si apre ai volti noti: in lista Paragone & C. Le autocandidature – Migliaia di richieste di partecipazione alle Parlamentarie di metà gennaio. In corsa anche giornalisti e attrici di Luca De Carolis Chi si firma è perduto di Marco Travaglio Lo dicevo io: mai trascurare Fassino. Quello, anche se non si nota, dà sempre grandi soddisfazioni. Ieri, dopo aver perso per strada quasi tutta la Grande Coalizione di ...