Imprevisto a Pomeriggio 5 | entra un uomo col volto coperto e Barbara manda la pubblicità

(Di martedì 16 gennaio 2018) Momenti di preoccupazione, lunedì 15 gennaio, nel daytime di Canale 5! Durante la puntata di5,D’Urso ha dovuto tagliare all’improvviso l’intervista a Mary Falconieri ere velocemente la. La causa? Un intruso in studio! Vediamo come si sono svolti i fatti.5: gli ospiti gieffini, da Patrick Ray Pugliese a Mary Falconieri Tra i tanti ospiti diD’Urso, il simpaticissimo Patrick Ray Pugliese, che nel 2004 partecipò al Grande Fratello 4 (all’epoca presentato proprio dalla D’Urso) e nel 2012 tornò come concorrente nella dodicesima edizione del reality, condotto stavolta da Alessia Marcuzzi. Proprio la seconda volta che fu abitante della casa più spiata d’Italia, Patrick ha conosciuto Martina Pascutti, con la quale ha fatto coppia fissa fino ad un anno fa, coronando la storia d’amore con la ...