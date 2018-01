Imprese | General Electric ha annunciato profonda ristrutturazione per far fronte al

: Il direttore generale #Colarullo introduce il workshop Applicazione del Regolamento #GDPR - General Data Protection… - UTILITALIA : Il direttore generale #Colarullo introduce il workshop Applicazione del Regolamento #GDPR - General Data Protection… - LorCavalaglio : RT @tvsvizzera: Pressione fiscale sulle imprese: solo Hong Kong fa meglio di alcuni cantoni svizzeri, secondo rapporto di @BAK_Economics ht… - FrancescaOberti : RT @HitachiS_CBT: .@IDCItaly ha calcolato che grazie alla #GDPR nel 2018 aumenterà la spesa delle imprese in #cybersecurity e #storage. @m… - tvsvizzera : Pressione fiscale sulle imprese: solo Hong Kong fa meglio di alcuni cantoni svizzeri, secondo rapporto di… - sectest9 : RT @HitachiS_CBT: .@IDCItaly ha calcolato che grazie alla #GDPR nel 2018 aumenterà la spesa delle imprese in #cybersecurity e #storage. @m… -

Leggi la notizia su agenzianova

(Di martedì 16 gennaio 2018) Ge ha un organico di circa 300.000 lavoratori e vende di tutto in tutto il mondo, dalle attrezzature per l'atterraggio degli aerei, agli incubatori per gli ospedali. I risultati degli scorsi anni ...