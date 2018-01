Il Salento che cambia | 7 parole del passato che suscitano emozioni

Salento : 5 parole del dialetto antico che non si usano più - ti faranno sorridere : Si sa, ogni lingua ha la sua dignità e ogni lingua è viva, cioè cambia repentinamente quasi senza che le persone che la parlano se ne accorgano. Questo accade per tutte le lingue ancora utilizzate (non può accadere di certo per il latino, ad esempio), siano esse idiomi nazionali o dialetti locali. Tra questi ultimi c'è il salentino, parlato soprattutto in provincia di Lecce e Brindisi, che può contare oltre 1 milioni di parlanti. Il salentino è ...

Gasolio sporco : emergenza Salento - il caso arriva anche in Parlamento : Il Gasolio sporco è indubbiamente la notizia di cronaca più rilevante che arriva dal Salento. In particolare sono stati gli abitanti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto ad evidenziare una serie di danni alle proprie automobili per via della cattiva qualità del carburante arrivato dalla raffineria di Taranto. Nei giorni successivi l'accaduto si è sporta denuncia al Tribunale di Lecce seguita dalla smentita del fornitore del carburante che ...

Spettacolo in cielo : ufo? Avvistamento anche nel Salento : il video mozzafiato Video : È il periodo degli avvistamenti #UFO. Sono stati diversi gli avvistamenti nell'ultimo periodo e quello più chiacchierato è stato senza dubbio in Colombia potete guardare il Video, in fondo a questa pagina, della durata di oltre 5 minuti in tutto, dove centinaia di persone sono rimaste con lo sguardo fisso al cielo per capire cosa stesse realmente accadendo. Gli spettatori, increduli, hanno visto una luce potente, di colore giallastro- arancione, ...

Giuseppe Palumbo - l'intellettuale in bicicletta che "ha cantato" il Salento in fotografia : Un cantore del sud in fotografia, con l'obiettivo aperto sul Mezzogiorno del primo Novecento e lo sguardo di figlio che medita antropologicamente sulla propria terra. Chilometri corsi in sella a una bicicletta, a bordo di treni sferraglianti lungo la ferrovia che si fa strada tra ulivi e muretti a secco: per cinquant'anni Giuseppe Palumbo (1889-1959), scrittore, fotografo, intellettuale ha impressionato il Salento con la sua macchina ...

Terremoto in Grecia - la scossa avvertita anche lungo le coste meridionali del Salento : Il sisma ha avuto ipocentro a 20 chilometri di profondità ed epicentro 22 chilometri a ovest di Nydri. L'ultimo evento registrato in Grecia e avvertito in...

Salento - alla fiera delle agenzie funebri anche le gare di vestizione della salma e saldatura : "I singoli partecipanti potranno dimostrare la loro saldatura a caldo di cofani funebri - si legge sul sito dell'iniziativa - ed è previsto un premio a...

Vigilia dell'Immacolata : ecco perchè nel Salento si mangia la 'puccia' : Il Salento, terra ricca di sapori che richiamano atmosfere e culture ultracentenarie, rinnova ogni anno la sua tradizione in occasione delle festività religiose. Non fa eccezione il giorno 7 dicembre, Vigilia dell'Immacolata, che porta sulle tavole dei salentini la 'puccia', tipico pane che rinnova la secolare tradizione culinaria. La festività dell'Immacolata è particolarmente sentita nel Sud Italia, in quanto la Madonna era la protettrice ...

Meteo : settimana da brividi su tutta la penisola - neve anche nel Salento? : Quella che è appena iniziata, sarà certamente una settimana all'insegna del freddo su tutta la penisola italiana. Un assaggio corposo dell'inverno che porterà maltempo prima al centro e poi al sud, caratterizzando l'intero periodo fino al prossimo weekend. Un fine mese che sarà interessato da un fronte invernale che investirà tutto il nostro territorio con precipitazioni nevose anche in pianura a quote basse. I primi giorni di dicembre saranno ...

Il Salento militarizzato : “coprifuoco” e check point per il cantiere del Tap : Il Salento “militarizzato”. È così che lo descrivono gli abitanti di Melendugno, in provincia di Lecce, e delle zone limitrofe. “Sono partiti in questi giorni i lavori per ottimare la fase zero, che è quella propedeutica all’apertura del cantiere, non ancora il vero e proprio cantiere per il gasdotto Tap“, racconta a ilfattoquotidiano.it Marco Santoro Verri del Movimento No Tap. “Dovevano ottemperare a prescrizioni ...

I lupi tornano in Salento dopo un secolo : in Puglia segnalati anche su Gargano - Murge e arco ionico : Le immagini delle fotocamere nel Parco naturale Costa Otranto-Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricasehanno registrato la presenza di almeno un cucciolo di un...

"Non è Berlino. È Melendugno". Questa foto racconta che la protesta NoTap in Salento continua : "Non è Berlino. Non è Tijuana. Non è Gerusalemme. È San Basilio, Melendugno (Lecce)". Due persone passeggiano accanto al cantiere con le mani in tasca di fronte del filo spinato. Una foto, pubblicata su Facebook, racconta più di ogni altra cosa quello che sta succedendo in provincia di Lecce. Dove da giorni va avanti la protesta contro i lavori di costruzione del gasdotto che viene dall'Azerbaijan. È ...

Tap - zona militarizzata nel Salento : ecco la foto che fa il giro del web : Nel Salento sono giorno difficili. Da giorni, nei pressi di Melendugno, dove si stanno svolgendo i lavori ormai famosi di Tap, c'è una situazione di assoluta tensione con tutte le zone adiacenti presidiate dalle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi addirittura è stata chiusa un'intera arteria del traffico che porta verso le località di mare. Molte strade sono ancora bloccate e non ci può transitare nessuno, neanche chi ha dei terreni agricoli in ...