Il problema non è se Fontana sia presentabile | ma se la moderna Lombardia si rappresenti

Raggi : a Roma problema rifiuti non è emergenziale ma strutturale : Roma, 14 gen. (askanews) 'Non c'è un problema emergenziale rifiuti a Roma, ma un problema strutturale'. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi, intervenuta a Non è l'arena su La7. Chiarendo '...

Elezioni 2018 - Renzi 'Nostro avversario l incompetenza'. 'Non è spelacchio il problema - ma la capacità di chi amministra' : ROMA - 'Croce diceva che la politica onesta è quella capace e che l'incompetenza è sempre incompetenza anche se ci si pettina bene e si va bene in t: l'incompetenza è il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche. Ci ...

Lazio - dopo il no a Gori Leu pronto a intesa con Zingaretti. Grasso : “Incoerenti? No - problema di politiche non di uomini” : Avversari del Partito democratico renziano alle politiche e alle Regionali in Lombardia, ma pronti a trattare un’intesa nel Lazio, dopo gli appelli all’unità arrivati dal fronte dem e dai “padri nobili” Veltroni e Prodi. Se Liberi e Uguali di Pietro Grasso ha deciso di non sostenere Giorgio Gori, candidato del centrosinistra lombardo, al contrario cercherà la via dell’accordo con il governatore uscente Nicola ...

Pd - Esposito : “Di Maio? Suoi strafalcioni sono strategia studiata. Renzi-De Benedetti? Non vedo il problema” : “Di Maio? Su Primo Canale ha fatto uno strafalcione mondiale, ma di solito, secondo me, sbaglia di proposito per stare in sintonia con la maggioranza degli italiani”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus), il senatore Pd, Stefano Esposito, commenta l’ultimo scivolone grammaticale commesso dal candidato M5S alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio (“Io da sempre ho sempre detto, il Movimento ha sempre ...

Milan - Montolivo : 'Cedere la fascia a Bonucci non è stato un problema' : MilanO - Riccardo Montolivo non è più il capitano del Milan , anche se è in rossonero da 12 anni. Intervistato da Sky Sport il centrocampista ha confermato di non aver avuto nessun problema con il nuovo arrivato Bonucci : 'Ci conosciamo da tanti anni, non ci sono stati problemi per la questione della fascia da ...

Acne - per Kendall Jenner non è un problema : La più desiderata dagli stilisti di moda e dalle case cosmetiche, una delle influencer più seguite sui social, la mora Kendall Jenner ai Golden Globes 2018 ha fatto girare la testa a tutti. E per diversi motivi. La cosiddetta nuova Gisele Bündchen, perché ha spodestatao la brasiliana prendendo il primo posto nella top 10 delle modelle più pagata del 2017 secondo Forbes, ha«sfilato in abito nero e Acne», come qualcuno ha osato commentare. Ma la ...

May - Trump non ha nessun problema mentale : LONDRA, 7 GEN - Per Theresa May il presidente americano Donald Trump non ha nessun problema mentale. La premier britannica in una intervista alla Bbc ha così risposto alla domanda che gli aveva posto ...

Roma - il problema non sono gli assenti ma i presenti : Ma qualcuno è davvero convinto che la Roma abbia perso contro l'Atalanta perché in campo non c'era Nainggolan? No, la Roma è stata sconfitta semplicemente perché in campo non c'era la Roma. Non una ...

Vedi la Juve e poi “muori” : Calvarese fa la fine di Doveri - ma così non si risolve il problema : “Vedi Napoli e poi muori” si dice in terra partenopea, in ambito calcistico nell’ultima settimana si potrebbe invece dire: “arbitri la Juve e poi muori”. così è stato per il fischietto Doveri dopo Juventus-Torino di Coppa Italia, arbitro fermato dall’Aia dopo una gestione non esemplare di un caso molto delicato che ha mandato su tutte le furie Mihajlovic. Probabilmente verrà fermato anche Calvarese dopo ...

I processori Intel hanno un grave problema - e la soluzione non vi piacerà : Un errore di progettazione rende necessario un aggiornamento che rallenterà i computer The post I processori Intel hanno un grave problema, e la soluzione non vi piacerà appeared first on Il Post.

Il consumo di suolo non è un problema estetico : C'è uno di quei giochini di Facebook che ti invita a porti una domanda (prefissata dai programmatori) e darti da solo una risposta a tua scelta. Tra le varie possibilità c'è anche un «La foto più assurda...

Infortunio Donnarumma/ problema all’inguine : il portiere del Milan non convocato per il derby : Infortunio Donnarumma, Problema all’inguine per il portiere del Milan: derby a rischio. L’estremo difensore rossonero potrebbe dare forfeit per la gara di questa sera(Pubblicato il Wed, 27 Dec 2017 12:05:00 GMT)

La Roma non segna più. E gli scontri diretti sono un problema... : Roma - Le migliori difese non sempre bastano per vincere i campionati. Serve cinismo nei momenti chiave, determinazione, continuità di risultati e pure un po' di fortuna. Ma non ditelo ad Eusebio Di ...