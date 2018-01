Il gioco del cerchiobottismo in salsa internazionale

Amy Hennig sulla chiusura di Visceral Games - la cancellazione del gioco dedicato a Star Wars e la questione loot box e microtransazioni : Amy Hennig è un nome che per molti giocatori non può che essere associato a bellissimi ricordi, una grandissima director e sceneggiatrice che negli anni è stata legata a franchise di assoluto valore come Legacy of Kain, Jak e Uncharted e che in questi anni stava collaborando allo sviluppo del gioco di Star Wars targato Visceral Games, un gioco che come sappiamo verrà riproposto in una veste molto diversa.Proprio Amy Hennig è stata protagonista ...

Alcol - cannabis - gioco d’azzardo : boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni : Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni Si inizia a bere Alcolici a 11 anni; a fumare sigarette e spinelli intorno ai 15, mentre al mondo delle scommesse ci si affaccia già a 7 anni: sono i dati raccolti dall’Istituto Bambino Gesù di Roma Continua a leggere L'articolo Alcol, cannabis, gioco d’azzardo: boom delle “nuove” dipendenze dei minorenni sembra essere il primo ...

Alcol - cannabis - gioco d'azzardo : boom delle "nuove" dipendenze dei minorenni : Si inizia a bere Alcolici a 11 anni; a fumare sigarette e spinelli intorno ai 15, mentre al mondo delle scommesse ci si affaccia già a 7 anni: sono i dati raccolti dall'Istituto Bambino Gesù di Roma

Super Meat Boy : ecco un gameplay trailer del gioco su Switch : L'uscita di Super Meat Boy su Switch è stata ben accolta dai fan del celebre platform.Ora possiamo visualizzare, riportato da Nintendoeverything, un nuovo interessante gameplay trailer del gioco proprio su Switch.Super Meat Boy e un platform sviluppato da Team Meat, inizialmente uscito per Xbox Live Arcade e in seguito pubblicato anche per Microsoft Windows. Le versioni per Mac OS e per Linux sono uscite rispettivamente nel novembre e dicembre ...

Del Ghingaro : "Polemiche a sinistra - gioco a perdere" : Autolesionismo a sinistra. La pensa così il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro, che stigmatizza le polemiche a sinistra che si sono ravvivate negli ultimi giorni dopo il mancato appoggio di ...

Renzi - gioco squadra - uno del Pd a Chigi : (ANSA) - TORINO, 13 GEN - "E' una partita di squadra. Ecco perché non è importante quale sia il nome che va a palazzo Chigi ma che sia del Pd. E non per il Pd, ma per l'Italia". Lo dice il segretario ...

Renzi al Lingotto : «gioco di squadra per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» Video : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Renzi : «gioco di squadra per portare uno del Pd a palazzo Chigi. Sfida con incompetenza M5S» : Al via la campagna elettorale Pd con il segretario Matteo Renzi che dall'assemblea degli amministratori locali dem attacca il M5s dicendo che «l'incompetenza è il nostro...

Renzi al Lingotto : «gioco di squadra per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Renzi al Lingotto : «gioco di squadre per portare uno del Pd a Palazzo Chigi» Diretta : Il segretario del Pd parla all’assemblea degli amministratori locali: «La vera sfida non è tra noi e il centrodestra ma è con i pentastellati, la loro incompetenza è la nostra sfida»

Ecco Dakar 18 : l'incredibile avventura della Dakar diventa videogioco : Bigmoon Entertainment e Deep Silver annunciano una distribuzione globale e un accordo di co-publishing per Dakar 18. Il gioco di corse cross-country mira ad essere uno dei più grandi open world mai realizzati in un racing game, in arrivo per PlayStation 4, Xbox One e PC nel 2018. Ecco il comunicato ufficiale:Basato sul rally raid annuale, conosciuto in tutto il mondo, organizzato dalla Amaury Sport Organisation (A.S.O.) in Sud America, Dakar 18 ...

“Maremosso” - album del duo bolognese LeFragole : striature giocose - teatrali e - per certi aspetti - circensi : Maremosso, il nuovo album autoprodotto del duo bolognese LeFragole, si è rivelato più di una sorpresa. Per meglio dire, esso stupisce più di una volta: se a un primo ascolto le diciannove canzoni al suo interno ti catturano per il loro ritmo e la loro musicalità, successivamente ci si accorge che non è soltanto […]

Destiny 2 UWP : sbarca su Windows 10 e Windows 10 Mobile l’app unofficial del noto gioco di Bungie : Che le grandi società non supportino a dovere il Microsoft Store non è di certo un segreto ma per fortuna ci sono sempre i piccoli sviluppatori indipendenti che cercano in tutti i modi di sviluppare app non ufficiali che però sono molto apprezzate dal pubblico, basti pensare a Unigram. Se siete dei videogiocatori di Destiny 2, il famoso sparatutto in prima persona, vi sarete resi conto che attualmente non esiste un’app companion dedicata ...

“Maremosso” - album del duo bolognese LeFragole : striature giocose - teatrali e - per certi aspetti - circensi : Maremosso, il nuovo album autoprodotto del duo bolognese LeFragole, si è rivelato più di una sorpresa. Per meglio dire, esso stupisce più di una volta: se a un primo ascolto le diciannove canzoni al suo interno ti catturano per il loro ritmo e la loro musicalità, successivamente ci si accorge che non è soltanto […]