Il dollaro è ai livelli più bassi degli ultimi 3 anni

(Di martedì 16 gennaio 2018) (Foto: Getty Images) Le previsioni per l’andamento del mercato valutario nel corso del 2018 erano abbastanza chiare. C’era, infatti, più di una nuvola all’orizzonte per ilamericano, a fronte di un rafforzamento dell’euro, sostenuto dalla ripresa economica globale. Ora, dopo aver registrato nel 2017 il suo primo calo annuale (non accadeva da 5), l’indice del– che misura valuta statunitense rispetto alle principali controparti ponderate per il commercio – è sceso al livello più bassotre. Dalla fine di novembre, il biglietto verde insieme allo yen giapponese, è stata la peggior valuta dei Paesi G10. Continuando con i numeri, l’indice ICE del– che misura ilrispetto a un paniere di 6 altre valute – è sceso di quasi il 10% nel 2017, il più grande calo annuale dal 2003. E continua a scendere, spinto dalla ...