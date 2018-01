Il 25 febbraio parte Zelig Tv | canale 243 dtt | web tv e centro di produzione Comicità

Artisti e musicisti del Rendano non pagati - il dirigente assicura : 'a febbraio una parte' : L'elisir di maggio e il dirigente che si fa negare al telefono Tra i tanti casi di Artisti , professionisti che hanno realizzato spettacoli per conto del Comune di Cosenza al teatro Rendano , ci sono ...

Eugenio Bennato : a febbraio riparte il tour teatrale : Il disco 'Da che Sud è Sud' è composto da 12 brani, quasi pagine di un diario di viaggio in giro per il mondo, dall'America del Sud e del Nord all'Africa dei tamburi e delle carovane della ...

Champions League 2018 : quando si giocano gli ottavi di finale? Tutte le date e gli orari. Si riparte a febbraio : Dal mese di febbraio avrà inizio la fase ad eliminazione diretta della Champions League 2018 . Le migliori 16 squadre del Vecchio Continente si confronteranno per arrivare alla finale di Kiev, programmata il 26 maggio alle ore 20.45, e contendersi la “Coppa dalle grandi orecchie”. Il sorteggio dell’11 dicembre stabilirà gli incroci: le squadre qualificate verranno suddivise in due fasce, una contenente le vincitrici dei gironi e ...

SanremoYoung dal 16 febbraio su Rai1. Ecco come partecipare : Antonella Clerici Superati evidentemente alcuni ostacoli di natura economica, proprio come ai tempi del primo Ti Lascio Una Canzone, Antonella Clerici tornerà in prima serata con un talent show in diretta dal Teatro Ariston della città dei fiori. Via alle selezioni, arriva SanremoYoung. Nel 1951 nasce il Festival di Sanremo, definito dalla Rai il primo vero talent della storia della musica e, poi, della televisione italiana. Il prossimo 1 ...