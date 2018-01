Igor | Spagna conferma | pistole rapinate

Igor di Budrio terrorizza la Spagna anche dal carcere : Che Norbert Fehrer sia dotato di grandi capacita' criminali e un addestramento militare non è una teoria, bensì è qualcosa che ha dimostrato sul campo, così come ha dimostrato di essere spietato e pronto a tutto. In Italia dopo aver commesso un duplice omicidio è riuscito a sfuggire ad una imponente caccia all'uomo, riuscendo ad arrivare in Spagna, dove dopo oltre due mesi di latitanza in condizioni degne di una sorta di Rambo [VIDEO] è riuscito ...

I fidanzati freddati in Spagna : l'ombra di Igor il russo su altro orrore : L'ombra di Igor il russo ora spaventa anche la Spagna. Dopo gli omicidi di due agenti della Guardia Civil e di un pastore a sull’altipiano di Aragona, come successo anche in Italia, Norbert Feher diventa il principale indiziato per i casi rimasti senza spiegazione. Come se la sua follia criminale potesse spingersi quasi ovunque. Dopo l'omicidio di Davide Fabbri e Valerio Verri tra Budrio e Portomaggiore, infatti, i ...

Ecco in che condizioni è recluso in Spagna Igor di Budrio Video : Dopo l'arresto le autorita' spagnole hanno disposto misure di detenzione speciali per #Norbert Fehrer, che nel carcere di Alcaniz è sorvegliato a vista da ben due guardie carcerarie in una piccola cella munita di bagno, in modo che non abbia contatti con altri detenuti. La sua cella non viene aperta nemmeno per consegnargli i pasti, e quando esce all'aria aperta nel cortile del carcere - nei momenti previsti dalle regole del penitenziario - la ...

Igor il russo al giudice : "Ero in Spagna da settembre - ho usato 18 identità in 8 Stati" : Nell'udienza di convalida del fermo Norbert Feher ha risposto in italiano. Lo hanno preso vivo perché era uscitodi strada con il pick-up che aveva appena rubato ed è svenuto. Intanto l'accusa è di tre omicidi e due tentati omicidi. "Igor" si è detto d'accordo ad essere estradato in Italia

